Vráble plánujú spojiť cyklotrasou Lúky a Dyčku s priemyselným parkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vráble 18. mája (TASR) – Mesto Vráble plánuje prepojiť cyklotrasou sídlisko Lúky a mestskú časť Dyčka s priemyselným parkom vo Vrábľoch. Mesto pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, výzvu vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.Výzva je zameraná na zlepšenie dopravy, predovšetkým príjazdu občanov do zamestnania, do obytných blokov či priestorov v obytnej zóne.povedal primátor Vrábeľ Tibor Tóth.Práve v Dyčke bude končiť aj cyklotrasa, ktorej výstavbu realizuje Nitriansky samosprávny kraj. Cyklotrasa spojí krajské mesto Nitra s Vrábľami a kraj ju plánuje budovať v troch etapách výstavby. Prvé dve etapy, ktoré začínajú v mestskej časti Nitry v Janíkovciach, povedú po 4,6-kilometrovom úseku medzi Janíkovcami a katastrálnymi hranicami obcí Veľké Janíkovce, Veľký Lapáš, Malý Cetín a Golianovo. Tretia etapa v dĺžke 11,9 kilometra povedie katastrálnym územím obcí Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka.Od projektu vybudovania cyklotrasy zo sídliska a Dyčky do priemyselného parku vo Vrábľoch si vedenie mesta sľubuje odľahčenie automobilovej dopravy v kritických časových úsekoch. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok musí obsahovať štúdiu udržateľnej mobility, na ktorú má mesto Vráble v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky. Následne budú realizovať projektovú dokumentáciu k územnému rozhodnutiu a zabezpečia vykonávací projekt k stavebnému povoleniu. Až v tomto štádiu bude jasné, kadiaľ budú trasy viesť.