Vraciame moc Američanom. Prečítajte si celý Trumpov inauguračný prejav

Donald Trump zdvíha päsť po tom, čo zložil prísahu ako 45. prezident Spojených štátov amerických v centre Washingtonu 20. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



"Predseda Najvyššieho súdu Roberts, prezident Carter, prezident Clinton, prezident Bush, prezident Obama, spoluobčania a ľudia na celom svete: ďakujem.



My, americkí občania, sme teraz spojení vo veľkom národnom úsilí znovu vybudovať našu krajinu a obnoviť jej potenciál pre všetkých našich ľudí. Spolu určíme smerovanie Ameriky na mnohé, mnohé nadchádzajúce roky. Budeme čeliť výzvam, budeme zápasiť s ťažkosťami, ale prácu dokončíme.



Každých osem rokov sa stretávame na týchto schodoch, aby sme disciplinovane a pokojne odovzdali moc. Sme vďační prezidentovi Obamovi a prvej dáme Michelle Obamovej za ich láskavú pomoc počas tohto prechodu. Boli skvelí. Ďakujem.



Dnešná slávnosť má veľmi osobitný význam, pretože dnes neprenášame len moc z jednej administratívy na druhú alebo od jednej strany na druhú, ale prenášame moc z Washingtonu a dávame ju späť vám, Američanom.



Pridlhý čas malá skupina v našom hlavnom meste zbierala odmeny vyplývajúce z vládnutia, zatiaľ čo ľudia znášali náklady. Washington prekvital, ale ľudia nezdieľali jeho bohatstvo. Politici prosperovali, ale pracovné miesta sa strácali a továrne sa zatvárali. Vláda ochraňovala samú seba, ale nie občanov našej krajiny. Jej víťazstvá neboli vaše víťazstvá, jej rast nebol váš rast. A kým oni oslavovali v našom hlavnom meste, bolo len málo čo oslavovať v trápiacich sa rodinách v celej našej krajine.



To všetko sa mení práve tu a práve teraz, lebo táto chvíľa je vaša chvíľa, patrí vám. Patrí všetkým, ktorí sa tu dnes zišli a všetkým, ktorí sledujú (túto inauguráciu) po celej Amerike. Toto je váš deň, toto je vaša oslava a tieto Spojené štáty americké sú vaša krajina.



Naozaj dôležité nie je to, ktorá strana kontroluje našu vládu, ale to či je naša vláda kontrolovaná ľuďmi. 20. január 2017 sa bude pamätať ako deň, keď sa ľudia opäť stali vládcami tohto národa.



Zabudnutí muži a ženy tejto krajiny už nebudú viac zabudnutí. Každý vás teraz počúva. Prišli vás desiatky miliónov, aby ste sa stali súčasťou historického hnutia, aké svet predtým nevidel. V centre tohto hnutia je kľúčové presvedčenie, že štát existuje na to, aby slúžil svojim občanom.



Američania chcú výborné školy pre svoje deti, bezpečné mestá pre svoje rodiny a pre seba dobrú prácu. Toto sú opodstatnené a rozumné požiadavky čestných ľudí a čestnej verejnosti.



Ale pre mnohých našich občanov existuje iná realita. Matky a deti uväznené v chudobe v centre miest, zhrdzavené továrne roztrúsené po krajine ako hrobky, vzdelávací systém zaplavený peniazmi, ale zanechávajúci našich mladých a krásnych študentov bez vedomostí. A kriminalita, gangy a drogy, ktoré si vzali priveľa životov a okradli našu krajinu o množstvo potenciálu.



Toto americké krviprelievanie sa končí práve tu a práve teraz.



Sme jeden národ, ich bolesť je naša bolesť, ich sny sú naše sny a ich úspech bude náš úspech. Zdieľame jedno srdce, jeden domov a jeden nádherný osud.



Prísahu, ktorú som dnes zložil, je prísahou oddanosti všetkým Američanom.



Po mnohé desaťročia sme obohacovali zahraničný priemysel na úkor amerického, podporovali armády iných krajín a dovoľovali veľmi nešťastné vyčerpávanie našej armády. Obraňovali sme hranice iných národov a odmietali brániť naše vlastné.



Utratili sme bilióny a bilióny dolárov v zahraničí, kým americká infraštruktúra sa rozpadala a upadala. Iné krajiny sme urobili bohatými, kým bohatstvo, sila a sebaistota našej krajiny mizla za horizontom. Jedna za druhou sa zatvárali fabriky a odchádzali do zahraničia, pričom sa vôbec nemyslelo na milióny a milióny robotníkov, ktoré po nich zostali.



Bohatstvo našej strednej triedy bolo vytrhnuté z jej rúk a prerozdelené po celom svete. Ale to je minulosť. Teraz sa pozeráme len do budúcnosti.



Dnes sme sa tu zišli, aby sme vydali nový výnos, zvesť o ktorom dorazí do každého mesta, do každej zahraničnej metropoly.



Od dnešného bude našej krajine vládnuť nová vízia, od dnešného dňa bude na prvom mieste len Amerika, len Amerika na prvom mieste.



Každé rozhodnutie o obchode, o daniach, o imigrácii, o zahraničných záležitostiach bude urobené tak, aby bolo v prospech amerických pracujúcich a amerických rodín. Musíme ochraňovať naše hranice pred spustošením z druhých krajín, ktoré vyrábajú naše produkty, kradnú naše firmy a ničia naše pracovné miesta.



Ochrana povedie k veľkej prosperite a sile. Budem s vami bojovať, čo mi bude dych stačiť, a nikdy, nikdy vás neopustím.



Amerika opäť začne vyhrávať, vyhrávať ako nikdy predtým.



Prinesieme späť naše pracovné miesta, obnovíme naše hranice, obnovíme naše bohatstvo. Obnovíme naše sny. Vybudujeme nové cesty a diaľnice, mosty, letiská, tunely a železnice v celej našej nádhernej krajine.



Vezmeme ľudí zo systému sociálnej starostlivosti a privedieme ich spať do práce. Znovu vybudujeme našu krajinu americkými rukami a americkou prácou. Budeme sa riadiť dvoma jednoduchými pravidlami: kupuj americké veci a zamestnávaj Američanov.



Budeme hľadať priateľstvá a dobrú vôľu medzi národmi sveta. Budeme tak robiť s porozumením toho, že je právom každého národa dať na prvé miesto jeho vlastný záujem. Nesnažíme sa nanútiť náš spôsob života iným. Namiesto toho ho necháme žiariť ako príklad pre všetkých. Budeme žiariť.



Posilníme všetky spojenectvá a sformujeme nové. Zjednotíme civilizovaný svet proti radikálnemu islamskému terorizmu, ktorý úplne vyhubíme zo zemského povrchu.



Základom našej politiky bude totálna oddanosť Spojeným štátom americkým. A prostredníctvom vernosti našej krajine znovu objavíme vernosť jedného voči druhému. Keď otvoríte svoje srdce patriotizmu, nie je tam žiadny priestor pre predsudky.



Biblia nám hovorí, aké dobré a príjemné je to, keď boží ľud žije spolu v jednote. Musíme otvorene vyslovovať naše myšlienky, úprimne prediskutovať naše nezhody, ale vždy zostávať súdržní.



Keď je Amerika zjednotená, nedá sa nijako zastaviť. Nemali by sme sa báť. Sme a vždy budeme chránení. Budú nás chrániť úžasní muži a ženy našej armády a polície. A hlavne nás bude chrániť Boh.



Na záver: musíme mať veľké myšlienky a ešte väčšie sny. V Amerike chápeme, že národ žije iba vtedy, keď sa snaží. Nebudeme už viac akceptovať politikov, ktorí len rečnia a nekonajú, ktorí sa neustále sťažujú, ale nič neurobia.



Čas prázdnych rečí je za nami. Teraz prichádza hodina činov.



Nedovoľte nikomu, aby vám povedal, že sa to nedá urobiť. Žiadna výzva nie je taká veľká, ako srdce, bojovnosť a duch Ameriky. Nezlyháme. Naša krajina bude opäť rozkvitať a prosperovať.



Stojíme na zrode nového milénia, pripravení odomknúť záhady vesmíru, oslobodiť Zem od utrpenia spôsobeného chorobami a využiť energie, priemyselné odvetvia a technológie zajtrajška. Nová národná pýcha nás povedie, pozdvihne naše pohľady a zacelí našu nejednotu.



Je čas spomenúť si na starú múdrosť, na ktorú naši vojaci nikdy nezabudnú: či sme čierni alebo hnedí alebo bieli, všetci krvácame rovnakú červenú krv vlastencov. Všetci sa tešíme z rovnakých skvelých slobôd a všetci salutujeme pred rovnakou, úžasnou americkou zástavou.



Či je dieťa narodené v mestskom prostredí Detroitu alebo na vetrom ošľahaných pláňach Nebrasky, pozerá sa na tú istú nočnú oblohu, napĺňa svoje srdce rovnakými snami a dostáva dych života od toho istého všemohúceho Stvoriteľa.



Preto všetkým Američanom, v každom meste, ďalekom aj blízkom, malom aj veľkom, od hôr k horám, od oceánu k oceánu, vypočujte si tieto slová: už nikdy vás nebudú ignorovať.



Váš hlas, vaše nádeje a vaše sny určia náš americký osud. Vaša odvaha, dobro a láska nás budú navždy viesť.



Spolu opäť urobíme Ameriku silnou, opäť urobíme Ameriku bohatou, opäť urobíme Ameriku hrdou, opäť urobíme Ameriku bezpečnou, a áno, spolu opäť urobíme Ameriku veľkou.



Ďakujem vám, Boh vás žehnaj Boh žehnaj Ameriku."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. januára (TASR) - Prinášame plné znenie inauguračného prejavu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa: