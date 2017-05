Vrakunčania budú protestovať pred envirorezortom kvôli odpadu

Martin Kuruc, archívne foto Foto: TASR - Martin Baumann Martin Kuruc, archívne foto Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. mája (TASR) – Obyvatelia a vedenie bratislavskej mestskej časti Vrakuňa budú dnes od 15.00 h protestovať pred sídlom Ministerstva životného prostredia v Bratislave. Dôvodom je bývalá skládka Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni. Vrakunčania tvrdia, že problém so skládkou sa rieši nedostatočne a s jej sanáciou sa malo začať už na jeseň minulého roka, no doteraz sa tak nestalo."Nebudeme ďalej čakať na ďalšie nesplnené sľuby ministrov životného prostredia, ktorými nám už vyše dva roky sľubujú začatie sanácie skládky," uvádza nespokojná mestská časť. Starosta Martin Kuruc a poslanec miestneho zastupiteľstva Milan Šindler tvrdia vo svojom vyhlásení, že skládka kontaminuje podzemné vody a ničí zdravie občanov a prírodu na Žitnom ostrove. Aj preto v októbri 2016 vrakunská samospráva zorganizovala protest pred Úradom vlády SR. Vrakunčania požadujú vyriešiť financovanie, technické riešenie a harmonogram realizácie likvidácie nebezpečnej skládky."Vrakunská skládka nie je obyčajná čierna skládka. Chemické látky kontaminujú podzemnú vodu a každým dňom sa šíria ďalej a ďalej smerom k Žitnému ostrovu," povedal Kuruc. Pokiaľ by sa chemické látky dostali do podzemných vôd Žitného ostrova, hrozí podľa jeho slov ešte väčšia ekologická katastrofa, ako to bolo v 70. rokoch minulého storočia pri havárii rafinérie Slovnaft. Mestská časť Vrakuňa ešte v roku 2002 vydala zákaz používať domové studne na polievanie zeleniny a ovocných stromov. Tento zákaz platí dodnes.Starostka bratislavských Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová TASR informovala, že ministerstvo životného prostredia v tejto veci koná a nevidí v súčasnosti dôvod na účasť v rámci dnešného protestného zhromaždenia pred ministerstvom.Rezort životného prostredia koncom apríla informoval, že už spustil verejné obstarávanie na sanáciu tejto skládky vo Vrakuni. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže sa odhadujú na viac ako 30 miliónov eur, pôvodne sa rátalo so sumou od 20 do 25 miliónov eur. Konečnú sumu však určí verejné obstarávanie. Využiť sa majú eurofondy.Pri príprave súťažných podkladov komunikoval envirorezort podľa svojho hovorcu Tomáša Ferenčáka s predstaviteľmi verejnosti aj samosprávy. "Do sanačného projektu sme zapracovali viaceré ich pripomienky. A zároveň sme komunikovali aj priamo so samotnými obyvateľmi. Tých sme listom informovali o krokoch, ktoré robíme a chystáme sa spraviť pre odstránenie environmentálnej záťaže," povedal. Na sanáciu skládky vo Vrakuni sa má použiť metóda enkapsulácie, ktorou sa jej obsah zaizoluje od okolitého prostredia.Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena, na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia. Prieskum ukázal, že do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy. Kontaminačný mrak má dĺžku približne päť kilometrov od skládky.