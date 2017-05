Vranov nad Topľou chce zlepšiť vybavenie piatich základných škôl

Ilustračné foto. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Vranov nad Topľou 18. mája (TASR) – Mesto Vranov nad Topľou plánuje zlepšiť vybavenie piatich základných škôl (ZŠ). Na tento účel by chcelo získať nenávratné finančné prostriedky z fondov Európskej únie vo výške viac ako 690.000 eur. V prípade schválenia žiadostí by projekty spolufinancovalo sumou približne 36.000 eur.Súčasťou projektov je obstaranie, resp. zlepšenie materiálno-technického vybavenia odborných učební. Mal by sa napríklad zefektívniť vyučovací proces prírodovedných predmetov, ako je fyzika, chémia či biológia. Zlepšiť by chceli i čitateľské zručnosti žiakov prostredníctvom dovybavenia knižnice. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania by sa mohlo zabezpečiť zriadením polytechnickej učebne či učebne informačno-komunikačných technológií. Naplánovaná je aj podpora zvyšovania jazykových znalostí žiakov. Projekty sa vzťahujú na ZŠ na Bernolákovej a Kukučínovej ulici, tiež na Juhu, Sídlisku II i na Námestí Jána Pavla II.Vranovskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí predloženie žiadostí, ako aj zabezpečenie realizácie projektov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, schválili. Odsúhlasili tiež spolufinancovanie a zaistenie finančných prostriedkov na prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu mesta.