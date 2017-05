Vranov nad Topľou nemá VZN o dočasnom parkovaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Vranov nad Topľou 2. mája (TASR) – Vranov nad Topľou nemá prijaté Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta. Porušuje tak ustanovenia zákona o obecnom zriadení a zákona o pozemných komunikáciách. Mesto na to upozornil krajský prokurátor.Mesto prenajíma svoje nehnuteľnosti na prevádzkovanie platených parkovísk spoločnosti EEI, s.r.o. Ako pre TASR uviedol primátor Ján Ragan, VZN, ktoré bolo mestským poslancom predložené na ich minulotýždňovom zasadnutí, kopíruje zmluvu s touto firmou ešte z roku 2010 a jeho schválením mali dať zadosť protestu prokurátora. Ak chce mesto prijať iné VZN, musí sa najprv so spoločnosťou dohodnúť na zmene zmluvy.Návrh VZN vymedzuje okrem iného zónu dočasného plateného parkovania, dobu spoplatnenia či spôsob a výšku úhrady. Jeho súčasťou sú tiež osobitné ustanovenia o parkovacej karte, výnimky pre oslobodenie od úhrady parkovného či určenie kontrolnej činnosti. Netýka sa rezidentského parkovania.Podľa nezávislej poslankyne Lýdie Ondrušovej dôvodom na prijatie VZN, ktorý vo svojom upozornení uviedol prokurátor, je to, že mesto de facto postúpilo všetky práva na výber parkovného spoločnosti EEI. Neoznačilo však presne, ktoré parkoviská a časti miestnych komunikácií do nájmu dáva a takisto nestanovilo podmienky, za ktorých môže firma parkovné vyberať.doplnila s tým, že je možné ju spochybniť.Mestská právnička Štefánia Križovenská na zastupiteľstve uviedla, že mesto je povinné prijať VZN s náležitosťami, ako ukladá zákon. V prípade, ak orgán verejnej správy ostane nečinný aj po upozornení prokurátorom, ten je oprávnený podať žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu.Pre viaceré pripomienky poslancov bol návrh VZN z rokovania stiahnutý.uzavrel primátor s tým, že potrebné je vyriešiť aj otázku rezidentského parkovania v meste.