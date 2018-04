Vranovčania pri upratovaní mesta vyzbierali 130 vriec odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Vranov nad Topľou 10. apríla (TASR) – Vranovčania pri spoločnom upratovaní mesta vyzbierali 130 vriec odpadu. Tretí ročník podujatia Poupratujme si Vranov pripravila samospráva v spolupráci s viacerými organizáciami i školami pôsobiacimi v meste.informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková.V tomto roku do upratovania zaradili viac lokalít.priblížila.Primátor Ján Ragan zhodnotil, že v tomto roku sa do upratovania zapojilo viac ľudí.uviedol. Poznamenal, že samospráva zabezpečuje upratovanie v priebehu celého roka formou aktivačných pracovníkov a využíva na to vlastné technické prostriedky.Mesto v rámci akcie poskytlo občanom vrecia, novinkou bolo aj zapožičanie pracovného náradia.dodala hovorkyňa.Vranovčania vlani v rámci tejto akcie vyzbierali približne 90 vriec odpadu, ktoré skončili na mestskom zbernom dvore rovnako ako v tomto roku. Samospráva plánuje v takýchto aktivitách pokračovať.