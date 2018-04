Vranovský priemyselný park má aktuálne dvoch potenciálnych investorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Vranov nad Topľou 24. apríla (TASR) - Vranovský priemyselný park (PP) Ferovo má aktuálne dvoch potenciálnych investorov. TASR o tom informovala hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková.Podľa jej slov má mesto s jedným z nich podpísanú nájomnú zmluvu datovanú k 26. marcu 2018. Ide o spoločnosť Ematech, s.r.o., ktorá by sa mala venovať predaju a servisu poľnohospodárskej techniky.spomenula s tým, že plánovaný počet zamestnancov je na úrovni 12.Ďalším potenciálnym investorom, o ktorom sa v súvislosti s Ferovom hovorí už od roku 2016, je Iron Recycling, a.s.uviedla Fedorňáková. Spustenie prevádzky avizuje do troch rokov od účinnosti zmluvy.Schvaľovanie nájomnej zmluvy s touto spoločnosťou má byť súčasťou najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na štvrtok 26. apríla. Podľa zverejneného investičného zámeru bude predmetom činnosti tejto firmy recyklácia olovených batérií a výroba komponentov pre výrobcov nových olovených batérií. Spoločnosť počíta s vytvorením 50 až 90 nových pracovných miest. Technologickú dokumentáciu odprezentuje v utorok pri návšteve poslancov a zamestnancov mesta v podobnom podniku v Maďarsku.Jedným z materiálov predkladaných na najbližšie zasadnutie vranovských poslancov je aj zámer na nájom pozemku v PP Ferovo pre spoločnosť Majstri zrubov, s.r.o. Tá má záujem o územie s výmerou 3550 štvorcových metrov. Účelom firmy je výroba a výstavba zrubových domov, ako aj pridružená drevovýroba komponentov do drevodomov. Prevádzka by mala pozostávať z budovy so sociálnym zázemím a kanceláriou, spevnených plôch na výrobu a montáž, ale aj pre sklad dreva. Spoločnosť plánuje v priebehu troch rokov zamestnať cca 15 ľudí a postupne tieto počty navyšovať.Priemyselný park vznikol vo Vranove nad Topľou v roku 2008. Ide o zelený park, to znamená, že tam nie sú žiadne budovy, ale sú tam k dispozícii všetky siete, a teda voda, plyn, elektrina, osvetlenie. Sú tam komunikácie, parkoviská a oplotenie. Nachádza sa v lokalite Ferovo v južnej časti mesta, vedľa cestného obchvatu smerom na Humenné. Jeho rozloha je 16 hektárov.Od vzniku PP sa uskutočnilo medzi mestom a potenciálnymi investormi množstvo rokovaní. Hovorilo sa okrem iného o strojárskom, stavebnom, drevospracujúcom priemysle, ale aj plazmovom spracovaní odpadov, výrobe liehu z obilnín či nábojov. Doteraz je však prázdny.