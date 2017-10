Vranovský vyšetrovateľ obvinil z kupliarstva dvoch mužov a jednu ženu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vranov nad Topľou 3. októbra (TASR) - Vranovský vyšetrovateľ obvinil zo zločinu kupliarstva dvoch mužov a jednu ženu z okresu Vranov nad Topľou. Trojica mala prostredníctvom sociálnej siete a mobilného telefónu dohadovať za finančnú odmenu iným osobám stretnutia za účelom pohlavného styku a iných sexuálnych praktík.Ako dnes informoval prešovský krajský policajný hovorca Daniel Džobanik, ide o 32-ročného muža z Pavloviec, 42-ročného muža a 23-ročnú ženu, obaja z obce Čičava.priblížil s tým, že za sprostredkovanie mali zinkasovať spravidla od 10 do 40 eur. Trvať to malo najmenej šesť mesiacov.Vyšetrovateľ obvinených zadržal, umiestnil do cely policajného zaistenia a spracoval podnet na ich vzatie do väzby.uzavrel Džobanik.