Vrbové zaobstará ďalšie bezpečnostné kamery

Na snímke jedna z naištalovaných kamier. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vrbové 26. januára (TASR) – Vo Vrbovom pribudnú nové bezpečnostné kamery. Samospráva získala dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 9000 eur a sama sa bude pri nákupe zariadení podieľať ďalšími 20 percentami z tejto sumy. Po prieskume trhu plánuje nakúpiť moderné kamery, ktoré by pokryli ďalšie časti mesta. V súčasnosti majú vo Vrbovom deväť funkčných kamier.povedala pre TASR primátorka Vrbového Ema Maggiová. Súčasný počet kamier je podľa nej už nedostačujúci, slúži už niekoľko rokov. Výstupy z kamier sú na mestskom úrade, nakoľko Vrbové nemá mestskú políciu, zrušili ju v polovici roka 2015. V prípade potreby záznamy poskytujú štátnej polícii.Aj v spolupráci s Obvodným oddelením Policajného zboru vo Vrbovom po nákupe vytypujú miesta, kam nové kamery umiestnia.dodala Maggiová. Nové kamery by mali byť osadené do pol roka.