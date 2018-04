VSE CITY RUN opäť zaplní ulice Košíc a Popradu

Foto: VSE CITY RUN Foto: VSE CITY RUN

Foto: VSE CITY RUN Foto: VSE CITY RUN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. apríla (OTS) - Jeden z najväčších a najúspešnejších slovenských projektov spájajúcich šport a charitu, za ktorého zrodom stojí spoločnosť Progress Promotion a Východoslovenská energetika, člen innogy, dlhoročný titulárny partner projektu, sa pokúsi vo štvrtok 3. mája 2018 už po 11. krát v Košiciach a 10. mája 4. krát v Poprade aktivizovať deti, školy, športové kluby, profesionálnych športovcov, významné osobnosti spoločenského života a celú širokú verejnosť, aby urobili niečo pre vlastné zdravie, a pomohli tak spoločne vybranému obdarovanému subjektu získať potrebné finančné prostriedky.Za 10 rokov svojej existencie sa podujatie predstavilo už v 7 východoslovenských mestách, zúčastnilo sa ho 30 921 účastníkov, hodnota charitatívnej pomoci dosiahla sumu 112 070 EUR a smerovala 19 rôznym subjektom. V tomto roku bude príjemcom finančnej pomoci v Košiciach OZ Usmej sa na mňa, ktoré sa zasadzuje o integráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže do spoločnosti.Podpora VSE City Run v Poprade poputuje Združeniu - Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím.Charakter podujatia ostáva i v roku 2018 bez väčších zmien, dopoludnia bude odštartovaný nonstop bežecký pás, ktorý sa nezastaví po dobu 8 hodín, aby sa prostredníctvom neho a vďaka podpore Východoslovenskej energetiky, členovi innogy, podarilo vygenerovať čo najvyššiu sumu pre obdarovaný subjekt. Na pódiu bude prebiehať celodenný program plný športu a hudby a vo finále odštartujeme aj hlavný nesúťažný 4 km beh, ktorému bude predchádzať krátka symbolická prechádzka pre tých, ktorí sa s projektom stotožňujú, no z rôznych dôvodov bežať nemôžu. Registrácia je spustená na webovej stránke www.cityrun.sk . Kúpou štartového čísla (deti/študenti/seniori symbolické 1€, dospelí 3€) rovnako prispejú všetci účastníci na dobrú vec, keďže celý výťažok zo štartovného taktiež poputuje obdarovaným subjektom. Na záver čaká všetkých bohatá tombola, odovzdanie finančného daru a koncert skupiny Girls from the moon.Ak sa chcete zapojiť, urobiť niečo pre svoje zdravie a pomôcť iným, registrujte sa individuálne na webovej stránke www.cityrun.sk . V prípade, že máte záujem zapojiť sa do podujatia ako väčší kolektív, či už účasťou na bežeckom páse alebo podvečer na samotnom behu ulicami centra, prosím obráťte sa na organizátorov, ktorí vám poskytnú bližšie informácie akou formou je to možné.