VSE sa dištancuje od krivých obvinení EICP z agresívnych praktík

Bratislava 17. augusta (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) sa dištancuje od krivých obvinení z agresívnych obchodných praktík, ktoré dnes na tlačovej konferencii prezentovali zástupcovia Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát (EICP). Uviedla to pre TASR Katarína Šulíková, špecialistka komunikácie VSE, v reakcii na dnešné vyjadrenia EICP.zdôraznila.zdôraznil Marek Novotný, vedúci úseku Retailoví zákazníci spoločnosti VSE.Šulíková zároveň upozornila, že v spoločnosti VSE už niekoľko rokov aktívne vystupujú proti nekalým praktikám niektorých podomových predajcov.dodal Novotný.Spoločnosť Východoslovenská energetika podľa nej považuje tieto krivé obvinenia za poškodenie svojho dobrého mena a zvažuje právne kroky.uzatvoril Novotný.Predseda EICP Peter Ďuriš dnes na tlačovej besede v Bratislave informoval, že na EICP sa vlani obrátilo viacero občanov so žiadosťou o prešetrenie správania najväčšieho dodávateľa elektriny na východnom Slovensku, spoločnosti Východoslovenská energetika.priblížil Ďuriš.Predseda EICP informoval, že ako sa počas takmer polročného prešetrovania týchto prípadov zo strany EICP ukázalo, okrem spomínanej cielenej kampane, VSE intenzívne vplýva aj na starostov obcí na východnom Slovensku, aby prostredníctvom obecných rozhlasov šírili informácie o hrozbách spojených so zmenou dodávateľa a zasiahli tak čo najširšiu skupinu spotrebiteľov. EICP disponuje viacerými záznamami vysielania obecných rozhlasov, v ktorých predstavitelia obcí (v mene VSE) upozorňujú občanov na hrozbu zmeny dodávateľa spojenú s možným oklamaním alebo podvedením občanov či dokonca s konaním, ktoré môže byť protizákonné.