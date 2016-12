Všeobecná zdravotná chce znížiť ceny bodu na CT a MR vyšetrenia

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 22. decembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) by od budúceho roka chcela v nemocniciach znížiť ceny bodu aj zmluvné objemy na CT a MR vyšetrenie. Ide o opatrenie, ktoré je súčasťou jej ozdravného plánu. Asociácii nemocníc Slovenska (ANS) sa to nepáči. "uvádza asociácia v stanovisku. Platnosť súčasných cenových podmienok sa končí koncom tohto roka.a," povedala pre TASR hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Zdravotná starostlivosť pre poistencov VšZP bude podľa nej plne zabezpečená aj po prvom januári.vysvetlila Balážová. Počas dohodovacieho konania medzi VšZP a ANS platia ceny naposledy dohodnuté zmluvnými stranami.VšZP nemocniciam navrhla znížiť ceny bodu CT vyšetrení o 25 percent a zmluvný rozsah o 20 percent. Pri MR vyšetreniach chce znížiť cenu bodu a zmluvný rozsah v závislosti od zariadenia pracoviska do konkrétneho klastra. "povedala Balážová. Tento rok sa už výška pripočítateľnej položky upravovala, VšZP to v novom roku plánuje aktualizovať.So súkromnou zdravotnou poisťovňou Dôvera sa ANS dohodla pri nastavení cien a objemov zobrazovacích a laboratórnych vyšetrení." uvádza ANS. "vysvetlil princíp kompenzácie Matej Štepianský, PR špecialista Dôvery.K dohode o úprave zmluvných podmienok od nového roka došlo podľa ANS s Dôverou čiastočne.napísala ANS. Asociácia požiadala Dôveru o predĺženie aktuálne platných cenových podmienok po dobu prebiehajúceho rokovania, minimálne však o jeden mesiac. "dodal Štepianský.