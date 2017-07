Všeobecná zdravotná poisťovňa plní ozdravný plán,nie však stopercentne

Na ilustračnej foto VšZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. júla (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) plní ozdravný plán, aj keď nie všetky opatrenia sa jej podarilo doteraz zrealizovať, ako plánovala. Vyplýva to z listu predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška parlamentnému výboru pre zdravotníctvo, ktorý má TASR k dispozícii.konštatuje sa v informácii od úradu. Celkovo sa však podľa jeho stanoviska opatrenia na stabilizáciu nákladov plnia.Čo sa týka opatrení pri nákupe zdravotnej starostlivosti, z doteraz 13 hodnotených nesplnila VšZP tri, ostatné splnila úplne alebo čiastočne. Úrad však pripomína, že opatrenia, ktoré majú priniesť najväčšie úspory, ako napríklad centrálne nákupy liekov, sa ukážu až v ďalšom hodnotení. Peniaze sa už v súčasnosti šetria vďaka zníženiu úhrad za špeciálny zdravotnícky materiál. Problém bol v znižovaní úhrad pri CT a MR vyšetreniach, keďže nie všetci poskytovatelia akceptovali nové podmienky. Rovnako v tom, že VšZP aj naďalej uzatvárala s poskytovateľmi dohody o urovnaní pohľadávok.V oblasti zdravotného poistenia sa VšZP podarilo mierne znížiť výšku pohľadávok oproti vlaňajšku, a to o 4,57 milióna eur na 303,6 milióna eur. Problém je však s plánom odpredávať pohľadávky, opatrenie preto úrad zhodnotil ako nesplnené. Dôvodom je nedostatok záujemcov. Opatrenia na zníženie prevádzkových nákladov úrad zatiaľ nehodnotí.Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je najväčšou na trhu, musela ozdravný plán vypracovať pre vysokú stratu z minulých období. ÚDZS musí o vývoji v štátnej poisťovni poslancov priebežne informovať. VšZP sa do straty dostala vlani v auguste po tom, čo zreálnila tvorbu technických rezerv. Rok 2016 tak skončila so stratou 112 miliónov eur, čo je však menej, ako sa čakalo. Výsledok hospodárenia okrem iného pozitívne ovplyvnilo preúčtovanie nákladov vo výške 78 miliónov eur do minulých rokov.