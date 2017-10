Všeobecní lekári budú v ambulanciách viac

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Všeobecní lekári budú ordinovať viac. Po novom majú byť v ambulancii pre pacientov k dispozícii minimálne 35 hodín, z toho najmenej dvakrát do 15.00 h. Zmenu prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorú dnes schválili poslanci.Ministerstvo zdravotníctva pôvodne navrhlo, aby praktickí lekári ambulovali minimálne 30 hodín týždenne, z toho dvakrát mali byť v ambulancii do 14.00 h. Poslanci však schválili aj pozmeňujúci návrh zdravotníckeho výboru, ktorý hodiny rozšíril. Lekári tak budú ordinovať 35 hodín s tým, že najmenej dvakrát za týždeň lekár bude ordinovať do 15.00 h.ozrejmil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD). Pacientom to má umožniť navštíviť lekára počas dňa, aby nemusel vyhľadávať ambulantnú pohotovosť. Cieľom je zlepšiť dostupnosť starostlivosti všeobecných lekárov.Lekári s predĺžením ordinačných hodín všeobecných lekárov nesúhlasia. Odmietli ho Slovenská komora lekárov (SLK), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Zmeny, ktoré sa pripravili "bez vedomia" lekárov, sú podľa prezidenta SLK Mariana Kollára lekárskou obcou vnímané veľmi negatívne.