Všeobecný súd EÚ nechal v platnosti sankcie uvalené na bratranca Asada

Brusel 18. mája (TASR) - Všeobecný súd Európskej únie (EGC) potvrdil dnes sankcie voči bratrancovi sýrskeho prezidenta Bašára Asada, Rámímu Machlúfovi. Tento sýrsky podnikateľ je považovaný za jedného z hlavných finančných podporovateľov súčasného sýrskeho režimu, píše agentúra DPA.Machlúfovo meno je na zozname Sýrčanov, na ktorých EÚ v roku 2011 uvalila sankcie za ich podiel na represiách voči sýrskym občanom a za financovanie sýrskeho režimu.Na základe tohto rozhodnutia mal Machlúf zakázané vstupovať na územie EÚ i cezeň prechádzať. V krajinách eurobloku mal okrem toho aj zmrazené bankové kontá a ďalšie ekonomické zdroje.Machlúf tieto sankcie napadol na súde, pričom tvrdil, že skončil s podnikaním a venuje sa len filantropii a dobročinnosti. Vyhlásil tiež, že už nemá žiadne väzby s Asadovým režimom.EGC však dnes deklaroval, že Machlúf je naďalej prezidentom telekomunikačnej spoločnosti Syriatel, ktorá má veľký podiel na sýrskom trhu so službami mobilnej siete. Podľa EGC to súčasne znamená, že Machlúf je aj vplyvným podnikateľom.EGC vo svojom stanovisku uviedol, že má dostatok dôkazov o tom, že Machlúf je naďalej tesne spätý so sýrskym režimom a poskytuje mu ekonomickú podporu.