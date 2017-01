Všeslovanský zjazd v Moskve ovládne slovanská jednota a vzájomnosť

Ilustračné foto z Moskvy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. januára (TASR) - Medzinárodný zväz spoločenských združení Slovanský zväz - Svetové hnutie slovanských národov za duchovnú jednotu a vzájomnosť v Moskve organizuje v dňoch 26. mája - 2. júna tohto roku Výročný Všeslovanský zjazd v Moskve a v Petrohrade. Zjazd bude venovaný 150. výročiu prvého Moskovského slovanského zjazdu v roku 1867, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia delegácií slovanských národov, ruská vláda a cárska rodina na čele s cárom Alexandrom II.V rámci prvého zjazdu bolo predstavené prvé knižné vydanie spisu Ľudovíta Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti v preklade do ruštiny a vyvolalo ohlas medzi delegátmi. V tom istom roku sa uskutočnilo rakúsko-uhorské vyrovnanie, čo bola zlá správa pre slovanské národy v Rakúsko-Uhorsku, najmä pre Slovákov.Túto správu účastníkom zjazdu tlmočila a vyjadrila znepokojenie nad ďalším politickým vývojom predovšetkým naša trojčlenná delegácia. Boli v nej Andrej Radlinský, vtedy rímskokatolícky farár v Kútoch, Ján Baltazár Jesenský, župný notár a advokát v Martine a Pavol Mudroň, vtedy samostatný advokát v Martine. Všetci traja boli predstaviteľmi slovenského národného hnutia, účastníkmi Memorandového zhromaždenia a spoluzakladatelia Matice slovenskej.Pri príležitosti tohoročného Všeslovanského zjazdu Inštitút Ruskej civilizácie v Moskve pripravuje „zobrané spisy“ významných slavistov minulosti. Medzi nimi sú mená ako J. I. Venelin, A. F. Veľtman, V. I. Lamanskij, A. S. Chomjakov, N. J. Danilevskij, no aj Ľudovít Štúr.Zjazd otvorí plenárne zasadnutie v Moskve na palube parníka a jeho hlavnou témou bude Slovanská jednota a vzájomnosť. Zárove bude sprístupnená výstava kníh Súčasná slovanská literatúra a na návrh slovenskej strany aj výstava historických slovanských odevov.Témy konferencií ďalších dní zjazdu sú: Súčasné problémy slovanských národov, Slovanstvo a Západ a Slovanstvo a euroázijský zväz. V záujme rýchlej výmeny informácií i nadviazania bližších kontaktov medzi účastníkmi budú vytvorené štyri sekcie - sekcia spisovateľov a novinárov, sekcia vedcov, sekcia výtvarných umelcov a sekcia hercov a hudobníkov.Počas plavby z Mosky do Petrohradu účastníci navštívia historické ruské mestá Uglič a Jaroslavľ, riečny ostrov Kiži a stále živú dedinu skanzenového charakteru Mandrogu, s konečnou zastávkou v Petrohrade. V uvedených mestách navštívia historické centrá a prezrú si svetské i sakrálne kultúrne a umelecké pamiatky, vrátane návštev chýrnych ruských kláštorov - „monastyrev“.Slovenské partnerské organizácie dostali ponuku na účasť 10-člennej delegácie vedcov - slavistov, historikov, spisovateľov a organizátorov kultúrnej spolupráce slovanských národov.