Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. júna (TASR) - Všetky veľké americké banky prešli prvým kolom záťažových testov, čo znamená, že majú dostatok kapitálu, aby zvládli aj prípadnú rozsiahlu recesiu a mohli pokračovať v poskytovaní úverov. Uviedla to vo štvrtok (21.6.) americká centrálna banka Fed.Podľa Fedu prešlo prvým kolom testov všetkých 35 najväčších bánk. Minulý rok bolo testovaných 34 finančných inštitúcií. Je to už ôsmy záťažový test bánk, ktorý Fed realizuje každý rok. O povinných testoch pre banky rozhodol Kongres v reakcii na svetovú finančnú krízu z roku 2008.Testy ukázali, že v prípade zvlášť hlbokej krízy (Fed pri tohtoročných testoch uplatnil zatiaľ najtvrdší možný scenár vývoja ekonomiky) by banky prišli o nemalý objem financií, situáciu by napriek tomu ustáli. V prípade rozsiahlej krízy by podľa testov 35 najväčších amerických bánk zaznamenalo spolu úverové straty okolo 578 miliárd USD (500,95 miliardy eur).Kľúčové bude druhé kolo testov, ktoré Fed zverejní o týždeň. Niektoré z bánk nemusia prejsť práve cez toto kolo, ktoré je považované za náročnejšie. V rámci neho centrálna banka oznámi, či komerčné banky budú môcť vyplácať akcionárom dividendy alebo uskutočniť spätné odkúpenie akcií. Fed bude vychádzať z toho, ako by banky zvládli prípadné budúce otrasy na trhu, ak by takéto kroky urobili.(1 EUR = 1,1538 USD)