Všetky výrobky Pečivárne L. Hrádok v obchodoch sú v poriadku

Konali sme hneď, aby sme ochránili zákazníkov

Pečivárne sprísnili kontrolu polotovarov z vajec

Stiahnuté výrobky čakajú na likvidáciu v osobitnom sklade

Profil Pečivární Liptovský Hrádok

Zoznam šarží, ktoré výrobca už stiahol z obchodov a nahradil novými výrobkami







S U Š I E N K Y

minimálnou trvanlivosťou v rozmedzí od





Kakaové venčeky 100g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





Arašidové venčeky obaľované 150g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





Kokosové venčeky obaľované 150g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





COCA kakaovo - kokosové sušienky 200g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





Kokosová zmes 200g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





CEREÁLNE, CELOZRNNÉ







ČAKANKA celozrnná sušienka plnená 32g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





ČERNICA OSTRUŽINA celozrnné suš. s černicovou náplň. 50g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





ČUČORIEDKA celozrnné suš. s čučoriedkovou náplňou 50g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





ZÁZVORKY celozrnné sušienky so zázvorom 65g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





BRUSIENKY celozrnné sušienky s brusnicami 65g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





ARÓNIA celozrnné suš. plnené náplňou z aronie a čier. ríbezlí 65g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





CHIA sušienky špaldové 200g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





VELNESKY pohánkové sušienky s fruktozou polomáčané 200g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





BRUSIENKY celozrnné sušienky s brusnicami 13g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





D I A







DIABETA kakaové venčeky 100g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





CERESKY celozrnné sušienky s fruktózou 180g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





DIACOCA sušienky s kakaovo-kokosovou príchuťou 180g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





DIABETA sušienky polomáčané plnené citrónovou náplňou 60g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/





CELIATICKÉ







CELIHOPE - Kakaové venčeky s amarantom 100g

29.5.2018 - 18.7.2018 /vrátane/







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 4. októbra 2017 (WBN/PR) - Pečivárne Liptovský Hrádok stiahli okamžite po upozornení z obchodov všetky šarže sušienok, v ktorých bola použitá vaječná zmes s fipronilom dodaná firmou Vector Invest z Prešova. Znamená to, že dnes sú„Konali sme najrýchlejšie, ako sme mohli, aby sme ochránili zdravie našich zákazníkov. Z obchodov sme stiahli postihnuté šarže a naviezli nové, pri ktorých bola použitá vaječná zmes s rozborom, ktorý potvrdzuje že neobsahuje fipronil. Ak má ktokoľvek doma sušienky z niektorej z postihnutých šarží, na predajni mu ich vymenia. Ospravedlňujeme sa všetkým zákazníkom za komplikácie,“ hovorí generálny riaditeľ Pečivární Liptovský Hrádok Ján Fencl.Pečivárne L. Hrádok sa snažia používať vo výrobe čo najviac slovenských polotovarov. Preto sa rozhodli odoberať od slovenskej firmy Vector Invest, u ktorej predpokladali, že spracúva slovenské vajcia. „Dodávateľ nám poskytol potvrdenie, že ich vaječné zmesi neobsahujú fipronil a použité vajcia nepochádzajú z Holandska, Nemecka alebo Belgicka. Žiaľ, toto prehlásenie nebolo pravdivé, čo spôsobilo, že sme pri výrobe sušienok nevedomky použili kontaminovanú vaječnú zmes. Oblátok sa táto kauza netýka, nakoľko vaječná zmes sa vôbec nepoužíva pri výrobe oblátok.“ vysvetľuje celú situáciu generálny riaditeľ Pečivární. Pečivárne Liptovský Hrádok okamžite prerušili nákup zmesí od dodávateľa z Prešova a ukončili s ním akúkoľvek spoluprácu.Zároveň sa okamžite po tejto udalosti sprísnil proces nákupu produktov z vajec. „V súlade so zákonom sme doteraz požadovali prehlásenia a spoliehali sa na testovanie u dodávateľov. Odteraz nakupujeme od výrobcov vaječné zmesi výlučne aj s dodaným rozborom a potvrdením nezávadnosti certifikovaným laboratóriom.“Okamžite potom, ako Regionálna veterinárna a potravinová správa informovala výrobcu o výsledkoch rozboru, začali Pečivárne sťahovať všetky šarže výrobkov so závadnou vaječnou zmesou z predajní. „Výrobky sa nachádzajú v skladoch, v predajniach a postupne ich sťahujeme do centrálneho, osobitne vyhradeného skladu, v ktorom budú čakať na likvidáciu. Do obchodov postupne navážame nové výrobky. Znamená to, že naše výrobky v regáloch sú všetky v poriadku a neobsahujú vaječnú zmes s fipronilom. V niektorých predajniach naše výrobky ešte v regáloch nie sú, keďže ich rozvážame z výroby len postupne. Chcem sa ospravedlniť našim zákazníkom za spôsobené nepríjemnosti,“ uvádza generálny riaditeľ Pečivární Liptovský Hrádok.Závadná zmes od prešovského dodávateľa bola použitá v niektorých šaržiach celkovo 19 výrobkov z celkovo vyrábaných viac ako 100 druhov výrobkov Pečivární Liptovský Hrádok. Ak majú zákazníci sušienky s minimálnou trvanlivosťou v danom rozmedzí, môžu ich vrátiť späť. Pečivárne Liptovský Hrádok sú výrobcom zdravých sušienok a oblátok, ktorý tradičné ingrediencie nahrádza v originálnych receptúrach napríklad špaldovou či kukuričnou múkou. V ponuke má vyše 100 produktov aj pre celiatikov, diabetikov a ľudí s intoleranciou laktózy či ďalšie výrobky na báze konopných múk, sójových múk, výrobky so zníženým obsahom cukru a sacharidov, ktoré neobsahujú palmové tuky a sú nahrádzané kokosovým tukom, bambuckým a kakaovým maslom.style="text-decoration: underline">Všetky výrobky Pečivárne L. Hrádok v obchodoch sú v poriadku © SITA Všetky práva vyhradené.