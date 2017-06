Všetky zmodernizované súpravy metra v Budapešti vyradili

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 23. júna (TASR) - Všetky súpravy budapeštianskeho metra modrej linky, ktoré zmodernizovala ruská spoločnosť Metrovagonmas, po opakovaných technických problémoch dnešným dňom vyradili z prevádzky. Informoval o tom spravodajský server Index.hu, podľa ktorého vyradenie nariadil Národný dopravný úrad (NKH).Od dnešného popoludnia jazdia na modrej linke (3) výhradne staré, nezmodernizované súpravy. Doposiaľ jazdilo šesť obnovených súprav, ktoré pre bielo-čiernu farebnú kombináciu prezývajú Panda. Jednu z nich odstavili už dávnejšie, teraz museli odísť do depa aj zvyšné, píše server.Generálny riaditeľ budapeštianskeho dopravného podniku BKV Tibor Bolla uviedol, že vyradenie súprav je dočasné, termín ich návratu však je zatiaľ nejasný.dodal riaditeľ.Prvú zmodernizovanú súpravu metra nasadili do služby 20. marca, na druhý deň ju dočasne museli vyradiť. V uplynulých týždňoch sa u obnovených súprav vyskytli viaceré technické problémy, jednej z nich v stanici na Deákovom námestí sa napríklad otvorili dvere na oboch stranách. Pri tejto kritickej bezpečnostnej poruche sa, našťastie, nikto z cestujúcich nezranil.Z 37 objednaných zmodernizovaných súprav vrátila ruská spoločnosť deväť. Šesť súprav už prešlo úradnými skúškami.Do leta 2018 chce BKV vymeniť všetky súpravy na tejto linke. Prvú z pôvodných 222 súprav sovietskej výroby, takisto vyrobených spoločnosťou Metrovagonmas, previezli z Budapešti do Moskvy 7. januára 2016. Celková hodnota projektu, v rámci ktorého zmodernizujú vozne zvonka i zvnútra, dosiahne takmer 220 miliónov eur. Výrobca zaručil 30-ročnú životnosť súprav.Modrá linka pod označením 3 premáva na severojužnej trase medzi stanicami Köbánya-Kispest a Újpest-Központ v celkovej dĺžke 17,3 kilometra. V pracovné dni odvezie viac ako 600.000 cestujúcich.