Všetkých 12 futbalových klubov podalo prihlášky do nového ročníka FL

Aj hráči MFK Ružomberok začali prípravu na novú sezónu slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 21. júna (TASR) - Zástupcovia Únie ligových klubov (ÚLK) sa v uplynulých dňoch intenzívne venovali príprave nového ročníka Fortuna ligy. Prihlášky do nej podalo vrátane nováčika zo Serede všetkých 12 klubov, ktoré splnili aj ostatné podmienky pre štart v najvyššej súťaži.K jednej zmene došlo v programe úvodného kola Fortuna ligy 2018/19. Zápas FC Nitra – AS Trenčín sa bude hrať v pondelok 23. júla o 19.00 h, teda o deň neskôr, ako bolo plánované. Dôvodom posunu je kolízia so stretnutím ViOn Zlaté Moravce – Slovan Bratislava.citovala oficiálna stránka súťaže výkonného riaditeľa ÚLK Michala Mertinyáka.Tretí zo slovenských zástupcov v Európskej lige DAC Dunajská Streda sa v prvom kole Fortuna ligy predstaví v Podbrezovej takisto v nedeľu 22. júla. Zvyšné tri stretnutia Ružomberok – Sereď, Michalovce – Žilina a Senica – Trnava sú predbežne naplánované na sobotu 21. júla.dodal Mertinyák.