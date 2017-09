Vstup RegioJetu do dopravného systému kraja oznámia koncom roka

na snímke železničný dopravca spoločnosť RegioJet . Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) – Prípravy vstupu dopravcu RegioJet, a. s., do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK) podľa spoločnosti naďalej úspešne pokračujú. Dopravca preto naďalej počíta s tým, že jeho vstup do dopravného systému v rámci kraja by mal byť k 1. januáru 2018 stále reálny.uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.Aktuálne rieši dopravca spolu s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) ako koordinátorom IDS BK technickú časť, aby mohli stevardi RegioJetu vo vlakoch kontrolovať a načítavať dáta z električeniek. V polovici decembra by sa mala spustiť komunikačná kampaň a informovať tak verejnosť.doplnil Ondrůj.Pravidelné rokovania potvrdila aj BID, pre ktorú je vstup RegioJetu prioritou.povedala pre TASR hovorkyňa BID Eva Kukurová s tým, že samotnému vstupu bude predchádzať okrem iného aj séria testovaní. Pre zamestnancov RegioJetu zároveň BID pripravuje odborné školenia.O zapojení súkromného dopravcu do systému budú v stredu (27.9.) rokovať aj bratislavskí mestskí poslanci, čo vyplýva z programu zasadania. Pôvodne mali stanovisko k tejto veci zaujať už v júni, zastupiteľstvo však bolo prerušené. Stredajšiemu rokovaniu predchádzalo minulotýždňové stretnutie dopravcu s primátorom Ivom Nesrovnalom.skonštatoval Ondrůj.Vstup RegioJetu do dopravného systému už schválilo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), čo dopravca označil za ďalší krok k naplneniu jeho dlhodobo deklarovaného záujmu. Záujem dopravcu o vstup víta aj rezort dopravy.uviedla v júni pre TASR hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká, podľa ktorej rezort tento krok podporuje." dodala Kukurová.RegioJet by mal v rámci IDS BK obsluhovať zastávky Bratislava-Hlavná stanica, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov-zastávka a Kvetoslavov. V budúcnosti by na tejto trase mali pribudnúť dve nové zastávky, a to Martinský cintorín a Ružinov. Očakáva sa, že vlaky by mali ešte viac využívať aj obyvatelia mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa, ktoré dlhodobo trpia dopravnými zápchami, ale aj z iných miest.Vlaková linka S70 by mala byť prevádzkovaná od 15-minútových intervalov počas dopravnej špičky po 60-minútové intervaly v ostatných časoch. Pri cestovaní RegioJetom na trase linky S70 budú platiť všetky jednorazové a predplatné cestovné lístky IDS BK, ako aj duálna tarifa dopravcu, teda cestovné lístky platné iba na cestu vlakom.