Vstúpiť do vernostného programu Auparku sa v lete oplatí

Aupark Bratislava je ideálnym miestom nielen pre letné nákupy, ale aj centrom detskej zábavy. Nájdete v ňom areál Lunaparku, plný rozmanitých hier a atrakcií. Ratolesti si užijú netradičnú celodennú zábavu a rodičia si môžu vychutnávať relax v miestnych kaviarňach. Navyše, vernostní zákazníci majú vstup na vybrané atrakcie zadarmo. Stačí sa zaregistrovať do programu a výlet s deťmi tak nesiahne do rodinnej peňaženky.Lunapark neďaleko obľúbeného Sadu Janka Kráľa ponúka širokú škálu atrakcií, od kolotočov či mechanických hračiek, ktoré majú deti obzvlášť v obľube. Napríklad i dcérka známej moderátorky Barbory Rakovskej, ktorá bola nedávno Lunapark vyskúšať spolu s mamou.„S Amiou milujeme leto a keď sa dá, vždy hľadáme miesta, kde nám je príjemne, a hlavne, kde myslia na deti. V Lunaparku v Auparku sa vždy super zabavíme obe, takže sem naozaj počas leta často zavítame."Vernostný program prináša rad celoročných výhod. Mimo iné, zľavy a darčeky k nákupu od desiatok značiek, hodinu parkovania navyše zadarmo, šatňu zadarmo, darčeky počas jednotlivých podujatí, ako aj bezplatné VIP služby v spolupráci so značkami MAC, GIO kaderníctvo a PROLOOK. K dispozícii je vám taktiež osobná konzultácia šatníka so štylistom Alexom Lindovom.Vernostnú kartu si môžete stiahnuť v rámci mobilnej aplikácie Aupark, alebo si ju nechať vystaviť pomocou online formulára, ktorý nájdete na www.aupark-bratislava.sk . Získať ju môžete aj osobne na infopulte, kde vám je k dispozícii ochotný personál. Nezaberie to viac, než pár minút.* * *Nákupné centrum Aupark je súčasťou celoeurópskej skupiny Unibail-Rodamco Group, ktorá vznikla spojením spoločností Unibail a Rodamco Europe v roku 2007. V súčasnosti táto silná obchodno-realitná skupina zastrešuje sieť 82 nákupných centier, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú vybrané obchodné značky, kvalitné služby, ako aj možnosť nevšednej zábavy. Unibail-Rodamco Group, s pôsobnosťou v 12 krajinách Európy, je zárukou kvality a jedinečnosti tovaru i služieb, ktorá je, navyše, návštevníkom cenovo dostupná. Aupark Bratislava, ako dôležitá súčasť siete nákupných centier Unibail-Rodamco Group, reprezentuje filozofiu moderného centra. Ponúka kvalitné a obľúbené módne značky, prináša atraktívne možnosti trávenia voľného času, kultúrne i športové podujatia a rovnako je ideálnym miestom pre stretnutia každého druhu.Zuzana Sopková, SEESAME Communication ExpertsTel.: +421 915 525 425e-mail: sopkova@seesame.comPetra Foltýnová, Marketing Manager Aupark BratislavaTel.: +421 917 996 107e-mail: petra.foltynova@unibail-rodamco.com