VšZP odzmluvnila viacero pracovísk spájaných s Foraiovou tetou

Ilustračné foto VsZP Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. januára (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nepredĺžila od nového roka zmluvy pre viacero pracovísk patriacich pod firmy spájané s tetou bývalého šéfa poisťovne Marcela Foraia. O zmluvu prišlo 18 pracovísk spoločnosti SPV 40. V prípade firmy Welix sa nepokračuje v zmluvnom vzťahu v odbornosti rádiológia. Na odzmluvnenie dnes upozornil poslanec Národnej rady SR Miroslav Beblavý (nezaradený).povedala hovorkyňa VšZP Petra Balážová. Po kontrolách tak ostali zazmluvnené už len tri pracoviská spoločnosti SPV 40, ide o stomatológie v Košiciach a Margecanoch.Beblavý zrušenie zmlúv, ktoré dlhodobo žiadal, privítal. Poukazuje však, že verejnosť by sa mala dozvedieť, aké pochybenia sa zistili. Myslí si, že by to pomohlo obnoviť dôveru.poznamenal. VšZP však podľa svojej hovorkyne nie je oprávnená poskytovať detailné informácie z protokolov o kontrole, ktoré vykonala u konkrétnych poskytovateľov.Dotknutých poskytovateľov kontrolovali po tom, čo im vlani VšZP už za nového vedenia predĺžila zmluvy do konca roka, hoci predchádzajúce vedenie im zmluvy vypovedalo. Dôvodom mala byť obava o zabezpečenie minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V prípade spoločností spájaných s Foraiovou príbuznou má VšZP ešte do roku 2019 platnú zmluvu so spoločnosťou Medimas v odbornosti endokrinológia. Zmluva má aj spoločnosť Bravia. Keďže ide o lekáreň, zdravotná poisťovňa ju musí zazmluvniť zo zákona.