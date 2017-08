VšZP posiela ročné zúčtovania zdravotného poistenia do e-schránok

Ilustračné foto VšZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. augusta (TASR) - Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) posiela ročné zúčtovania zdravotného poistenia právnickým osobám už len do elektronických schránok, poštou ich nedostanú. Týka sa to aj fyzických osôb, ktoré si schránku dobrovoľne aktivovali. VšZP v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES) ich vyzývajú, aby si e-schránky skontrolovali.povedal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan. Výsledky zúčtovania štátna poisťovňa elektronicky začala cez portál slovensko.sk posielať v týchto dňoch, spolu ich pošle približne 80.000 právnickým osobám a 7000 živnostníkom.uviedol generálny riaditeľ NASES Norbert Molnár. Odosielanie sa podľa VšZP darí realizovať bez väčších problémov. Zákonná povinnosť rozoslať oznámenia do 30. septembra by mohla byť splnená v predstihu.Elektronické doručenie do e-schránky je nová forma komunikácie so štátom, nahrádza listinnú formu doručovania. Okrem toho, že ľudia by tak nemali čakať na úradoch, prináša aj finančnú úsporu. VšZP v tomto roku vďaka elektronickej komunikácii s platiteľmi usporí 176.000 eur. Ak by malo e-schránku aktivovanú na doručovanie všetkých asi pol milióna fyzických osôb a 40.000 zamestnávateľov, ktorým tento rok posiela výsledky ročného zúčtovania poštou, ušetrila by na poštovnom a ďalších nákladoch odhadom vyše milióna eur.Elektronicky komunikovať so štátom možno kedykoľvek. Potrebný je počítač, pripojenie na internet, občiansky preukaz s čipom a aktivovaným osobným bezpečnostným kódom BOK a čítačku. K dispozícii je aj kontaktné centrum slovensko.sk v každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 h a v stredu do 21.00 h na čísle +421 2 35 803 083.