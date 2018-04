VšZP VARUJE pred podvodníkmi: Vymáhajú pohľadávky v mene poisťovne

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 11. apríla (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) varuje svojich poistencov pred podvodnými vymáhaniami pohľadávok, ktoré sa dejú v jej mene.Klientom poisťovne prichádzajú totiž v týchto dňoch SMS správy od súkromných firiem s výzvou na úhradu, VšZP tvrdí, že takto pohľadávky nevymáha.povedala hovorkyňa VšZP Viktória Vasilenková.Štátna poisťovňa si svoje dlhy vymáha sama cez súdnych exekútorov alebo ich postupuje Slovenskej konsolidačnej, teda spoločnosti so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu.povedala Vasilenková.Ak poistenec dostane výzvu na úhradu pohľadávok VšZP od iných spoločností ako VšZP alebo Slovenská konsolidačná, a.s., mal by si podľa Vasilenkovej preveriť, na čo sa výzva viaže a či sú uvedené čísla účtov skutočne účty štátnej zdravotnej poisťovne.VšZP zároveň žiada poistencov, ktorí dostanú takéto výzvy, aby o nich informovali ktorúkoľvek pobočku zdravotnej poisťovne alebo zavolali na Call Centrum 0850 003 003.dodala Vasilenková.