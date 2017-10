VšZP: Vyplatenie odmien manažmentu nebolo svojvoľné

Ilustračné foto VsZP. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. októbra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) odmieta, že by nezákonne či svojvoľne vyplatila odmeny jej súčasnému manažmentu.reagovala jej hovorkyňa Viktória Vasilenková na piatkovú kritiku liberálov.Predstavenstvo si podľa jej slov nemôže ľubovoľne vyplácať odmeny, ale riadi sa zákonnými a platnými normami.uviedla Vasilenková. Podobné modely odmeňovania majú podľa jej slov aj iné štátne inštitúcie.VšZP poukazuje na to, že príjem predsedu, podpredsedu a členov predstavenstva zohľadňuje mieru zodpovednosti za riadenie spoločnosti, ktorá ročne hospodári s troma miliardami eur, má vyše 3,2 milióna klientov a zmluvy s tisíckami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Odmena každého člena predstavenstva VšZP pozostáva z troch zložiek, dve sú pevné a jedna variabilná. Jej výpočet sa riadi vládnym uznesením aj stanovami VšZP.vysvetlila Vasilenková. Pre minulý rok to bol napríklad nárast príjmov, v tomto roku sa zohľadňuje aj plnenie ozdravného plánu.VšZP sa podľa Vasilenkovej nebráni odbornej a transparentnej diskusii o nastavení pravidiel odmeňovania, je pripravená poskytnúť plnú súčinnosť príslušným orgánom.uzavrela.Liberáli v piatok vyzvali ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smer-SD), aby skontroloval zmluvy vedenia štátnej VšZP. Rovnako chcú, aby sa pozrel na samotné pravidlá odmeňovania. SaS tak reagovala na medializované informácie o vyplatení odmien súčasnému aj bývalému predstavenstvu VšZP, ktorá je vo vysokej strate. Súčasné aj bývalé vedenie VšZP dostalo v októbri tisícové odmeny, informoval ako prvý denník Plus jeden deň.