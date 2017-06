VšZP znižuje poskytovateľom úhrady pri CT a MR vyšetreniach

Na archívnej snímke generálny riaditeľ VšZP Miroslava Kočan. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 21. júna (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) znižuje nemocniciam a ambulanciám úhrady pri CT a MR vyšetreniach i hemodialýze. Plánuje tiež znižovať jednotkovú cenu pri dopravnej službe. V tomto roku si od toho celkovo sľubuje úsporu vyše 14 miliónov eur. Ide o jedno z opatrení ozdravného plánu, ktorý VšZP musela vypracovať pre vysokú stratu v minulom roku.povedal dnes na tlačovej konferencii šéf VšZP Miroslav Kočan s tým, že zmluvné podmienky sú pre každého rovnaké. Pacienti by podľa neho úsporné opatrenia pocítiť nemali - napríklad vo forme doplácania či dlhšieho čakania. Priznal však, že poskytovatelia najprvKu zníženiu ceny bodu u zobrazovacích vyšetrení CT a MR pristúpila najväčšia zdravotná poisťovňa na trhu postupne od začiatku tohto roka, od prvého mája k nej mali pristúpiť všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ku zníženiu cien hemodialýzy a dopravnej služby dôjde od prvého júla tohto roka.povedal Milan Horváth, riaditeľ sekcie nákupu zdravotnej starostlivosti vo VšZP. V prípade CT vyšetrení znížila VšZP cenu bodu o 25 percent a u MR vyšetrení od desať do 20 percent. V tomto segmente očakáva tento rok úsporu 12 miliónov eur. VšZP nechcela menovať, kto konkrétne "robil pri rokovaniach problémy", priznal však, "že po stole búchali všetci".uviedol Kočan.bola podľa Horvátha potrebná,. Súčasťou dohody s poskytovateľmi CT a MR vyšetrení je aj zníženie zmluvného rozsahu. Kočan tvrdí, že jednotkové ceny sa znížili viac ako objemy, pre pacientov to má znamenať väčší počet vyšetrení.VšZP znižuje jednotkové ceny výkonov hemodialýzy a hemodiafiltrácie pri chronickom zlyhávaní obličiek o tri percentá, ušetriť by sa tým mali dva milióny eur.uviedol Kočan. Šéf VšZP tvrdí, že vie, že "táto liečebná metóda je pre pacientov životne dôležitá, preto nijako nechcú limitovať jej rozsah". "uviedol.Jednotkovú cenu znižuje VšZP zmluvným partnerom dopravnej zdravotnej služby o 0,01 eura za jeden kilometer jazdy, usporiť to do konca tohto roka má 100.000 eur. VšZP momentálne rokuje o úprave cien laboratórnych vyšetrení. Verí, že sa jej podarí nájsť kompromis.VšZP už poskytovateľom znížila ceny špeciálneho zdravotníckeho materiálu, začala odzmluvňovať i ambulancie, z ktorých lekári pracujú v ambulancii aj nemocnici. Má im to priniesť niekoľkomiliónovú úsporu, poisťovňa chce plnenia ozdravného plánu zverejniť v najbližšom čase.Štátna poisťovňa musí šetriť a plniť ozdravný plán pre vlaňajšiu stratu. Pôvodne ju očakávala vo výške až 283 miliónov eur, nakoniec je v sume 112 miliónov eur, môže za to zväčša nedostatočná tvorba technických rezerv.Poisťovňa bude v záporných číslach aj tento rok, v roku 2018 by sa mala dostať do pozitívneho hospodárenia. VšZP vykázala doteraz najvyššiu stratu v roku 2010, a to vyše 120 miliónov eur.