Vtáčia chrípka: ČR musí prestať s vývozom hydiny na významné trhy

Praha 2. februára (TASR) - Rusko a Ukrajina, ako aj Hongkong, Izrael a Mexiko zakázali kvôli vtáčej chrípke dovoz hydinového mäsa alebo živej hydiny z Českej republiky.Zákazy sa v prípade jednotlivých štátov týkajú rôznych položiek importu, avšak bez ohľadu na to sa prejavia na poklese celkového vývozu predmetnej produkcie do týchto krajín, informovali dnes české médiá s odvolaním sa na hovorkyňu ministerstva pôdohospodárstva Markétu Ježkovú.V ČR registrujú v súčasnosti až 15 ohnísk vtáčej chrípky, čo viedlo už k utrateniu asi 40.000 kusov hydiny. Vtáčia chrípka, ktorá sa začiatkom roka objavila na južnej Morave, a to po desaťročnej prestávke, sa medzičasom rozšírila na značnú časť územia ČR.