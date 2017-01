Vtáčia chrípka ničí francúzskych producentov lahôdky foie gras

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nogaro 21. januára (TASR) - Približne 300 producentov známej francúzskej lahôdky foie gras na juhozápade Francúzska má hlavy v smútku. Túto oblasť totiž v priebehu jedného roka zasiahla už druhá vlna vtáčej chrípky. Farmári tak museli zlikvidovať obrovské množstvo hydiny. Ich straty sa šplhajú k stámiliónom eur.Departement Gers, kam patrí aj mestečko Nogaro, epidémia postihla najtvrdšie. Keď sa tu vtáčia chrípka objavila prvýkrát pred rokom, náklady farmárov na produkciu foie gras, delikatesy z husacej alebo kačacej pečene, vyleteli nahor o 25 %. To spôsobilo nárast maloobchodných cien známej lahôdky o 10 %.A teraz pôjdu opäť hore. Navyše, farmári stále nemôžu začať s obnovou chovu, boja sa preto o svoju budúcnosť.Minister poľnohospodárstva Stéphane Le Foll sa minulý týždeň pokúšal upokojiť chovateľov hydiny v Nogaro. Ubezpečoval ich, že dostanú náhradu za všetky škody. Ale farmári nemajú kompenzácie ani za vlaňajšiu epidémiu, zvlášť na peniaze z Európskej únie (EÚ) stále čakajú.Francúzsko je najväčším producentom hydiny v EÚ. Tamojšie úrady do 19. januára zaregistrovali 152 prípadov vypuknutia vtáčej chrípky typu H5N8, z toho 72 v regióne Gers.Patogénny vírus typu H5N8 sa začal šíriť Európou koncom minulého roka. Už viac ako 20 štátov zaznamenalo výskyt tohto vírusu. A pretože sa ho stále nepodarilo dostať pod kontrolu, nedá sa ani odhadnúť, kedy epidémia skončí a farmári budú môcť začať s obnovou chovu.Vlaňajšie prísne opatrenia, od likvidácie hydiny, cez dezinfekciu fariem a náklady na stavbu striech, ktoré mali ochrániť hydinu od kontaktu s nakazenými divými vtákmi, najčastejšími zdrojmi vírusu, prinútili chovateľov, aby si vzali úvery. Nová epidémia tak môže dostať nejedného chovateľa na kolená.Len tento týždeň do stredy 18. januára bolo na farmách v regióne zlikvidovaných 600.000 kačiek a ďalších 920.000 čaká podobný osud. Straty farmárov sa odhadujú na 120 miliónov eur.Pierre Peres, jeden z producentov foie gras, musel koncom minulého roka zabiť 20.000 kusov hydiny pre výskyt vírusu H5N8. A to aj napriek tomu, že investoval až 60.000 eur do preventívnych opatrení.skonštatoval.dodal.