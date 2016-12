Vtáčia chrípka sa môže prejaviť kašľom, možnosť prenosu je nízka

Ilustračná snímka Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 30. decembra (TASR) - Možnosť prenosu vtáčej chrípky na človeka je nízka. Ľudia sa ňou však môžu nakaziť. Ide najmä o osoby, ktoré sa pohybujú medzi domácimi či divožijúcimi vtákmi. Uvádza to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Vo štvrtok (29.12.) potvrdili na Slovensku prvý prípad výskytu vtáčej chrípky. Jej prenos na človeka však zatiaľ potvrdený nebol.Podľa hygienikov treba dodržiavať zásady osobnej hygieny. Takisto treba byť ostražitý pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri kontakte s divožijúcimi vtákmi.povedala pre TASR Zuzana Drobová z ÚVZ SR.Vtáčia chrípka sa môže prenášať vdýchnutím prachu s obsahom výlučkov uhynutých zvierat, kontaktom s kontaminovanými plochami a povrchmi či výlučkami z chorých zvierat a odpadmi. Nakaziť sa možno aj priamym kontaktom s osobou, ktorá je infikovaná vírusom vtáčej chrípky.povedala Drobová.Ochorenie sa na ľuďoch môže prejaviť ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest.vysvetlila Drobová. Inkubačná doba v prípade infekcie vírusom vtáčej chrípky je v priemere sedem až desať dní.povedala Drobová. Očkovanie proti sezónnej chrípke môže prispieť k ľahšiemu priebehu choroby. Takéto ochorenia podľa Drobovej končia vo väčšine prípadov vyzdravením.Ak chovateľ na zvieratách zbadá náhly úhyn, nižší príjem potravy a vody, mal by informovať miestnu príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu. Ak má on sám príznaky podobné chrípke, musí kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo ambulantnú pohotovosť.dodala Drobová.Prvé ohnisko vtáčej chrípky na Slovensku potvrdili vo štvrtok v bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Veterinári ju zistili v domácom drobnochove hydiny.