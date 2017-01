Vtáčia chrípka sa na Slovensku šíri ďalej,potvrdili ďalšie dva prípady

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skalica/Sekule 21. januára (TASR) – V obvodoch miest Senica a Skalica potvrdila Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) výskyt prípadov vtáčej chrípky. Voľne žijúce vtáky s pozitívnym nálezom boli zistené na Skalických rybníkoch a uhynuté štyri labute na jazerách v katastri obce Sekule v okrese Senica.RVPS zabezpečí v tejto situácii súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov v ohrozenom území, zamestnanci obcí ho zrealizujú najneskôr do 26. januára.Mesto Skalica, ako TASR informoval zástupca primátora Peter Pagáč, vydalo do odvolania zákaz premiestňovania hydiny alebo iných vtákov chovaných v zajatí v celej lokalite mesta, ich zhromažďovania na veľtrhoch, výstavách alebo iných podujatiach, lovu voľne žijúceho vtáctva i zákaz odoberania ho iným spôsobom z voľnej prírody, okrem prípadu, ak je to povolené príslušným orgánom. Tiež je zakázané vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody. Informáciu pre občanov zverejnilo mesto na svojej webovej i facebookovej stránke.Na základe zistení RVPS vydala zákaz aj starostka obce Sekule Pavla Maxianová. Nariadenie, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce, sa týka aj presunu živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva z chovov a manipulácie s použitou podstielkou a hnojom hydiny bez povolenia.V regióne Trnavského kraja v uplynulých dňoch zistili vírus H5N8 v domácom chove hydiny v Hornej Krupej pri Trnave.