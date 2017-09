VÚB opäť znižuje úroky na hypotekárnych úveroch

Výhoda pri 5-ročnom fixe

O VÚB hypotéky je záujem

VÚB naj na trhu

Ponuka platná od 25. septembra 2017:







viazanosť úroku / Fixácia

H Y P O T É K A





účelová na bývanie

pre mladých

na refinancovanie

bezúčelová





obdobie

úroková sadzba





1-ročná fixácia

od 1,29%

od 2,29%*

-

od 1,29%





3-ročná fixácia

od 1,29%

od 2,29%*

od 1,29%

od 1,29%





4-ročná fixácia

od 1,29%

od 2,29%*

od 1,29%

od 1,29%





5-ročná fixácia

od 1,29%

od 2,29%*

od 1,29%

od 1,29%





6-ročná fixácia

od 1,69%

od 2,69%*

od 1,69%

od 1,69%





8-ročná fixácia

od 1,99%

od 2,99%*

od 1,99%

od 1,99%





10-ročná fixácia

od 2,29%

od 3,29%*

od 2,29%

od 2,29%







Červeným

Garancia zníženia pri úveroch poskytnutých v roku 2017 uplatniteľná od 25. septembra:







viazanosť úroku /fixácia

H Y P O T É K A S GARANCIOU





účelová na bývanie

na refinancovanie

bezúčelová





obdobie

úroková sadzba





3-ročná fixácia

1,39%,

teraz 1,29%

1,39%,

teraz 1,29%

1,39%,

teraz 1,29%





4-ročná fixácia

1,39%,

teraz 1,29%

1,39%,

teraz 1,29%

1,39%,

teraz 1,29%







O spoločnosti VÚB

O spoločnosti Intesa Sanpaolo

Dnes VÚB banka upravuje úroky pre kratšie fixácie na nové minimum od 1,29 % p.a. Ponuka platí pre úrok zafixovaný, pričom výhodné úrokové sadzby platia(s výnimkou hypotéky pre mladých).VÚB zároveň, tak ako sľúbila, zníži úrok aj klientom, ktorí si vzali hypotéku s garanciou na 3 alebo 4 roky. „Sľúbili sme, že ak ešte do konca roka banka zníži úrok, znížiť si ho môžu dodatočne aj klienti. O ponuku s garanciou bol vysoký záujem a dnes sa naši klienti môžu tešiť opäť, svoj sľub napĺňame. Zníženie je bezplatné a realizuje sa na požiadanie,“ doplnila Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. „Garanciu“ ako nový benefit predstavila VÚB Banka vo februári tohto roku.Podmienky VÚB sú aktuálne veľmi výhodné a úrok už od 1,29 % p.a. pri 5-ročnej viazanosti patrí medzi najzaujímavejšie ponuky na trhu. „Motivujeme klientov, aby si zvolili fixáciu na dlhšie obdobie, pretože považujeme za finančne zodpovedné stabilizovať si vopred výdavky na dlhšiu dobu. Najmä ak sa postupne očakáva rast úrokov, a teda aj rast celkových výdavkov na hypotéky,“ zdôraznila Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB. Analytici bankového sektora upozorňujú, že dlhé sadzby pôjdu postupne nahor, krátke sadzby naďalej zostávajú na historicky nízkych úrovni.VÚB banka naďalej poskytuje hypotéky bez poplatku a preplatí náklady za znalecký posudok až do výšky 150 eur v prípade splnenia podmienok.Nízke úrokové sadzby prispievajú k tomu, že záujem o hypotéky je vysoký. „V priebehu prvého polroka 2017 sme poskytli hypotékárne úvery v objeme viac ako 1 miliardy eur ,“ doplnila Angelika Farkašová.Zvýšila sa aj výška poskytnutých hypotekárnych úverov, ktorej priemerná hodnota v prvom polroku sa pohybovala na úrovni 77 0000 eur, čo je medziročne o 6 000 eur viac.Najväčší podiel vo VÚB aktuálne tvorí klasická účelová hypotéka, ktorú môžu klienti použiť na kúpu bytu, domu či pozemku, výstavbu alebo rekonštrukciu (je to viac ako polovica poskytnutých hypoték). Na druhom mieste sú refinančné hypotéky na splatenie starších úverov. „Naďalej je najviac hypoték poskytovaných v bratislavskom regióne, pričom výška úverov v tomto regióne je asi o tretinu vyššia ako v ostatných častiach Slovenska,“ vysvetlila Angelika Farkašová.Aj tento rok VÚB opakovane získala prestížne ocenenie, ktoré na jar udeľuje ekonomický týždenník TREND spolu s Fincentrom za produkty v predchádzajúcom roku. Ako najlepšie vo svojich kategóriách boli vyhodnotené. Banka získala aj, pretože vlani na jeseň motivovala klientov, aby v dobrých časoch nízkych úrokových sadzieb volili dlhšie fixácie a zaistili si tak stabilitu a pravdepodobne aj nižšie splátky z dlhodobého pohľadu.sú označené nové znížené úrokové sadzby.*k úrokovej sadzbe sa uplatňuje zníženie o 1 % príspevok banky a 2% príspevok štátuVÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.Spoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 3 900 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 11,1 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,7 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 27 krajinách na podporu firemných klientov.style="text-decoration: underline">VÚB opäť znižuje úroky na hypotekárnych úveroch © SITA Všetky práva vyhradené.