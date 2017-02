VÚC by mali zaniknúť, presviedčal poslancov M. Beblavý

Na snímke poslanec Miroslav Beblavý (nezaradeny). Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 8. februára (TASR) - Vyššie územné celky (VÚC) by mali zaniknúť ešte v roku 2017, a to bez náhrady. Navrhuje to nezaradený poslanec NR SR Miroslav Beblavý, ktorý predstavil svoje návrhy v závere šiesteho rokovacieho dňa 12. schôdze parlamentu.Spoluautorka dovedna 28 noviel zákonov Katarína Macháčková (nezaradená) uviedla, že štát by zrušením krajov počas najbližších piatich rokov ušetril viac ako 200 miliónov eur, a to zrušením volieb či nákladov na fungovanie zastupiteľstva.Podľa jej slov po pätnástich rokoch existencie možno zhodnotiť, že žiaden zo zásadných cieľov VÚC sa nenaplnil.povedala s tým, že kraje nepriniesli ani oživenie demokracie a väčší záujem o správu vecí verejných, keďže volieb do VÚC sa zúčastňuje len asi každý piaty obyvateľ.Podľa Beblavého a Macháčkovej návrhu sa majú kompetencie VÚC prerozdeliť medzi obce a mestá na jednej strane a štát na strane druhej. Mestá a obce majú prevziať napr. školské, sociálne či kultúrne zariadenia, najmä tie, ktoré majú miestny charakter. Tam, kde mestá nie sú vhodné, majú kompetencie prejsť pod štát. Napr. cesty v správe VÚC mali byť pod kuratelou Slovenskej správy ciest, avšak okrem tých, ktoré sú v intraviláne miest a obcí.Rokovanie 12. schôdze bude pokračovať vo štvrtok (9.2.) ráno, a to debatou o návrhu vládnej novely zákona o registri partnerov verejného sektora. Kabinet schválil právnu normu len dnes a parlamentu navrhuje, aby ju prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Podstatou novely je upraviť podmienky fungovania registra partnerov verejného sektora tak, že výnimku dostanú Národná banka Slovenska (NBS) a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), a to pre výkon ich pôsobnosti.Návrh na zmenu nového protischránkového zákona prichádza iba týždeň po tom, čo vstúpil do účinnosti. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) vysvetlila, že snahou je nesťažiť podmienky Slovenska pri požičiavaní si na zahraničných trhoch. Iniciatíva vyšla z ministerstva financií.Vo štvrtok príde do parlamentu aj verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová, aby predniesla mimoriadnu správu o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.Popoludní príde na rad pravidelná štvrtková Hodina otázok. Premiér Robert Fico (Smer-SD) bude v rámci svojej pätnásťminútovky odpovedať na otázku straníckeho kolegu Emila Ďurovčíka, ktorého zaujíma, aké opatrenia boli, resp. budú prijaté na pracovné uplatnenie ľudí podľa potrieb trhu. Vladimír Matejička (Smer-SD) by chcel zase vedieť, či je pre Slovenskú republiku dôležitá spolupráca v rámci V4 v súvislosti s presadzovaním návrhov a riešení v rámci EÚ.