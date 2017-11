VÚC sa stará o stav ciest i intenzitu verejnej dopravy

Ilustračné foto Foto: TASR/Adriana Antošková Foto: TASR/Adriana Antošková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) – To, ako vyzerajú cesty II. a III. triedy v kraji, je vizitkou vyššieho územného celku (VÚC). Rovnako i to, kedy a ako sa do svojho cieľa dostanú obyvatelia kraja v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Pripomína to odborník na samosprávu, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák.spresnil Kaliňák.dodal. V mestskom prostredí takisto kraje vydávajú licencie na prevádzkovanie dopravy na mestských dráhach (trolejbusová a električková doprava). Majú tiež výrazné postavenie z hľadiska nastavovania integrovanej dopravy, od ktorej sa očakáva komfort cestovania viacerými prostriedkami hromadnej dopravy.dodal Kaliňák.V oblasti údržby ciest majú samosprávne kraje na starosti komunikácie II. a III. triedy. Zabezpečujú tiež plánovanie, prípravu a výstavbu ciest vo vlastníctve samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest a v súlade s hlavnými smermi cestnej politiky a rozvoja cestného hospodárstva.dodal Kaliňák.