Vuelta: Froome získa double, Contador sa rozlúčil s horami víťazstvom

Britský cyklista Christopher Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Alto de l'Angliru 9. septembra (TASR) - Britský cyklista Chris Froome sa v nedeľu stane víťazom tohtoročnej Vuelty. Bude to jeho premiérový triumf na španielskej Grand Tour a ako tretí muž histórie ovládne v jednej sezóne Tour de France i Vueltu. Predposlednú 20. etapu a poslednú horskú s cieľom na vrchole legendárneho Alto de l'Angliru získal pre seba domáci Alberto Contador, ktorý sa tak výborným spôsobom rozlúčil s poslednými pretekmi vo svojej bohatej kariére.Froome zo stajne Sky zvládol sobotňajšiu etapu a do cieľa prišiel na tretej priečke. Svojim najbližším súperom nedal šancu a dokonca ešte zvýšil svoj náskok na čele pred druhým Talianom Vincenzom Nibalim z tímu Bahrain Merida. Na tretie miesto poskočil Rus Ilnur Zakarin z Kaťuše a na štvrté Contador z Treku. Z top3 vypadol dovtedy tretí Holanďan Wilco Kelderman zo Sunwebu. Froomea čaká ešte záverečná 21. etapa s cieľom v Madride, no v tej sa už tradične neútočí na celkové poradie, takže na potvrdenie celkového triumfu mu stačí prísť do cieľa bez pádu a s pelotónom. Tour a Vueltu vyhrali pred ním v jednej sezóne iba Francúzi Jacques Anquetil (1963) a Bernard Hinault (1973), no to sa španielske preteky jazdili ešte na prelome mája a apríla.Etapu vyhral Contador, ktorý sa vyškriabal na Alto de l'Angliru v čase 3:31:33 h. Na druhom mieste finišoval Walter Pouels a tretí bol Froome.V sobotu bola na programe posledná horská etapa. Pretekári museli na 117,5 kilometrov dlhej trati z Corvera de Asturias prekonať tri vrchárske prémie - Alto de la Cobertoria (dĺžka 8,1 km, priemerný sklon 8,6%, 1. kategória), Alto del Cordal (5,7 km, 8,6%, 1.) a záverečný výstup do cieľa na legendárny Alto de l'Angliru. Dvanásť a pol kilometra dlhý kopec najvyššej kategórie má priemerný sklon 9,8 percenta, no na viacerých miestach v záverečných piatich kilometroch sa vyšplhá až nad 20 percent.Veľmi náročný profil trate ešte skomplikovalo počasie, keďže počas celých pretekov s prestávkami pršalo, vozovka bola mokrá a na vrchole l'Angliru fúkalo. Prvý nekategorizovaný kopec nasledoval už po 12 km a tak sa od začiatku snažili pretekári dostať sa do úniku. Medzitým prišlo aj k prvému pádu, na zemi sa ocitol David Arroyo. Postupne sa vykryštalizoval osemnásťčlenný únik, v ktorom boli napríklad Adam a Simon Yatesovci (Orica-Scott), Soren Kragh Andersen (Sunweb), Romain Bardet (AG2R), Nicolas Roche (BMC), či víťaz 6. a 12. etapy Tomasz Marczynski (Lotto-Soudal). Postupne si vypracovali náskok minútu až 1:30, no pelotón ich ďalej nepúšťal. Na jeho čele pracovali najmä jazdci tímov na celkové poradie. Na výstupe i zostupe z Alto de la Cobertoria sa únik potrhal na menšie skupinky.Poriadne sa preriedil aj pelotón, v ktorom ostalo asi len 30 jazdcov, no tí dokázali v stúpaní na Alto del Cordal znížiť manko na únik na 30 sekúnd. Na zjazde spadli Soler, De la Cruz i Nibali, no naskočili späť na bicykle. Z hlavnej skupiny na Angliru zaútočil ako prvý opäť Contador, ktorý v ťažkom kopci predbiehal zvyšky jazdcov z úniku. Španielsky matador si nešiel len po etapový triumf, ale dúfal aj v Top3 v celkovej klasifikácii. Na Froomea strácal pred štartom 3:34 min, na tretieho Keldermana 1:17 min. Postupne si vypracoval asi 40 s náskok. Osem km pred koncom jazdili na čele Marczynski, Bardet, Mas, Soler a Contador, ktorý išiel vo vysokom tempe a svojich kolegov postupne striasol. Na záverečnom kopci bolo na úzkej ceste množstvo fanúšikov a jeden takmer zhodil Contadora. Divákov musela z trate odsúvať polícia.Vo Froomeovej skupine ostalo už len osem jazdcov vrátane jeho najväčších konkurentov. Tí jeho pozíciu na čele celkového poradia však nedokázali ohroziť a líder si vyše minútový náskok Contadora strážil. Navyše, v najprudšej až 24% časti odpadol druhý v celkovom poradí Nibali. Vzápätí vyrazil Froome s tímovým kolegom Wouterom Poelsom. Contador si už svoje víťazstvo pri rozlúčke s kariérou nenechal vziať, no na Top3 to nakoniec nestačilo. Za ním finišovali Poels s Froomeom. Druhú priečku v celkovom poradí nakoniec zachránil Nibali, na tretiu sa zo štvrtej posunul Ilnur Zakarin. Contador skončil na štvrtom mieste.