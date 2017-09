Vuelta: Triumf Trentina v záverečnej etape, celkovým víťazom Froome

Britský cyklista Chris Froome. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

prehľad víťazov od roku 2000:

2000 Roberto Heras (Šp.)



2001 Angel Casero (Šp.)



2002 Aitor Gonzalez (Šp.)



2003 Heras



2004 Heras



2005 Denis Meňšov (Rus.)*



2006 Alexander Vinokurov (Kaz.)



2007 Meňšov



2008 Alberto Contador (Šp.)



2009 Alejandro Valverde (Šp.)



2010 Vincenzo Nibali (Tal.)



2011 Juan Jose Cobo (Šp.)



2012 Contador



2013 Christopher Horner (USA)



2014 Contador



2015 Fabio Aru (Tal.)



2016 Nairo Quintana (Kol.)



2017 Christopher Froome (V. Brit.)



* - pôvodného víťaza Roberta Herasa diskvalifikovali za doping



najviac triumfov:

3 - Tony Rominger (Švaj.) 1992, 1993, 1994, Roberto Heras (Šp.) 2000, 2003, 2004, Alberto Contador (Šp.) 2008, 2012, 2014

Madrid 10. septembra (TASR) - Celkovým víťazom tohtoročnej Vuelty sa stal britský cyklista Christopher Froome. Pre jazdca tímu Sky je to premiérový triumf na španielskej Grand Tour, ako tretí muž histórie ovládol v jednej sezóne Tour de France i Vueltu. V záverečnej 21. etape pretekov triumfoval taliansky cyklista Matteo Trentin z tímu Quick-Step Floors. Podľa očakávania sa o víťazovi rozhodlo v hromadnom špurte, kde Trentinovi vytvorili jeho tímoví kolegovia ideálnu pozíciu.Nedeľňajšia 101,9 kilometrov dlhá etapa z Arroyomolinosu do Madridu mala rovinatý charakter, k slovu sa na úvod dostali hlavne oslavy víťazov a tiež lúčenie sa s kariérou domáceho cyklistu Alberta Contadora.povedal Španiel tesne pred štartom záverečnej etapy. Počas svojej kariéry vyhral sedem Grand Tours - 2x Giro (2008, 2015), 2x Tour (2007, 2009) a 3x Vueltu 2008, 2012, 2014). O jedno víťazstvo na Tour (2010) prišiel pre dopingový trest.Pretekať sa začalo až v Madride, kde na cyklistov čakalo osem kruhov po šesť kilometrov. O únik sa pokúsila 30 kilometrom pred cieľom trojica Alessandro De Marchi (BMC), Riu Costa (UAE) a Nicholas Schultz (Caja Rural), ale ich snahu si pelotón ustrážil. Výbornú prácu odviedol pred záverečným špurtom tím Quick-Step Floors, pre Trentina napokon vybojovali štvrté etapové prvenstvo na Vuelte.povedal Trentin pre stanicu Eurosport.Pred Froomeom vyhrali Tour a Vueltu v jednej sezóne iba Francúzi Jacques Anquetil (1963) a Bernard Hinault (1973), no to sa španielske preteky jazdili ešte na prelome mája a apríla.