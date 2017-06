Vulgarizmy do politiky nepatria, vyhlásil v TV Prima exprezident Klaus

Na snímke bývalý prezident Českej republiky Václav Klaus. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Praha 25. júna (TASR) - O vulgarizmoch na českej politickej scéne, ako aj o možnostiach stredopravých strán v blížiacich sa voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR hovoril dnes v relácii Partie televízie Prima bývalý český prezident Václav Klaus.vyhlásil niekdajší najvyšší český predstaviteľ na margo nedávnych vzájomných vyjadrení najvyšších ústavných činiteľov krajiny, prezidenta Miloša Zemana a premiéra Bohuslava Sobotku.poznamenal.Václav Klaus hovoril aj o nedávnom vnútropolitickom vývoji v ČR, avšak zdôraznil, že udalosti okolo odchodu vicepremiéra a ministra financií Andreja Babiša z kabinetu nepovažuje za vládnu krízu. Pozitívne hodnotil krok premiéra Sobotku, keď oznámil demisiu vlády, avšak menej kladne, že od neho napokon ustúpil, čím vlastne ťahal za kratší koniec povrazu a napokon odíde podľa jeho názoru do ústrania.Na personálne zmeny vo vedení ČSSD reagoval bývalý český prezident zdržanlivo konštatujúc, že po štvrťstoročí pôsobenia Lubomíra Zaorálka na politickej scéne nevie, či možno od neho očakávať zásadný prielom…Stredopravým stranám exprezident v parlamentných voľbách priveľmi neverí. Podľa Klausových slov si vzájomne berú voličov, pričom TOP 09 označil za bezfarebnú, Občiansku demokratickú stranu (ODS) za málo výraznú.Všetky etablované politické subjekty doplácajú podľa exprezidenta na to, že sa bez ohľadu na ideologickú orientáciu domnievali, že stačí zostať pri tradičných témach a nezohľadnili zmeny v sociálnej štruktúre spoločnosti a do popredia sa derúce nové témy, ako napríklad migrácia.