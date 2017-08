VW ponúka nemeckým zákazníkom za nákup nového auta bonus do 10.000 eur

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Berlín 9. augusta (TASR) - Nemecká automobilka Volkswagen ponúka zákazníkom na domácom trhu zľavy až do 10.000 eur, ak si kúpia nové auto s ekologickejším motorom a staré auto s naftovým motorom nechajú zlikvidovať.Výška bonusu závisí od modelu, pričom najviac môže zákazník získať pri modeli Touareg. Navyše, v prípade, že sa zákazník rozhodne pre vozidlo s alternatívnym motorom, ako sú elektromobily či hybridy, dostane ďalší bonus, a to v rozpätí od 1000 do 2380 eur. Automobilka dodala, že spomínané stimuly platia do konca tohto roka.Podľa Volkswagenu tento krok "výrazne prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách". Okrem rovnomennej značky VW aj ďalšie značky patriace pod skupinu Volkswagen ako Porsche, Audi, Škoda či Seat plánujú ponúknuť vlastné verzie stimulov pre zákazníkov. Ako dodal hovorca VW pre BBC, podobný projekt chce Volkswagen zvážiť aj v prípade britského trhu a podľa hovorcu firmy Škoda Auto by sa projekt mohol do budúcnosti rozšíriť aj na ďalšie trhy.Volkswagen sa na tomto ekologickom programe dohodol minulý týždeň na takzvanom dieselovom summite, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia nemeckej vlády, krajinských vlád a nemeckých automobiliek. Cieľom bolo prediskutovať riešenie emisnej kauzy a budúcnosť dieselových áut. Určité stimuly sa rozhodli ponúknuť aj BMW a Daimler.Autá s naftovým motorom Volkswagenu a samotná firma sa dostali do nepriaznivého svetla po tom, ako pred takmer dvomi rokmi americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) zverejnila, že automobilka nainštalovala do dieselových vozidiel v USA softvér, ktorý umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Spoločnosť neskôr priznala, že vo svete jazdí približne 11 miliónov áut s problematickým softvérom.Podľa analytikov zo spoločnosti Evercore ISI sa dá očakávať, že program Volkswagenu a iných automobiliek sa rozšíri aj na ďalšie európske trhy.uviedli analytici.Podľa nich ďalšie opatrenia by mohli výrazne podporiť predaj áut. V tomto smere poukázali na 30-% až 40-% rast predaja áut len v Nemecku v prvých mesiacoch po tom, ako v krajine v januári 2009 oznámili program šrotovného.