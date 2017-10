Vy rozhodujete, my pomáhame

Foto: Tesco Foto: Tesco

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (OTS) - Zákazníci Tesca môžu odovzdávať svoje hlasy do 31. októbra 2017, aby rozhodli o tom, ktoré miestne charitatívne projekty majú získať podporu v rámci programu. Do projektu sa prihlásilo takmer 350 mimovládnych organizácií. Po vyhodnotení odborníkmi môžu zákazníci od 3. do 31. októbra 2017 hlasovať celkovo za 231 miestnych projektov v 77 regiónoch celonárodne. V každej oblasti dostane podporu ten projekt, ktorý získa najviac hlasov. Každý víťaz z jednotlivých regiónov získa od Nadácie Tesco príspevok vo výške 1 300 eur.Do 3. júla 2017 bolo prihlásených takmer 350 projektov. Počas niekoľkých uplynulých týždňov ich posudzovali odborníci, ktorých touto úlohou poveril nezávislý profesionálny partner spoločnosti Tesco – Nadácia Pontis. Na základe splnenia formálnych požiadaviek odborníci rozhodli, kto postúpi do hlasovacej fázy, podľa kritérií realizovateľnosti, udržateľnosti, vplyvu na komunitu a zapojenia členov komunity. Víťazov zvolia svojimi hlasmi zákazníci Tesca, pričom hlasovať za svoje obľúbené projekty môžu vo všetkých predajniach spoločnosti Tesco od 3. do 31. októbra 2017. Víťazné projekty podporí Nadácia Tesco sumou viac ako 100 000 eur.Zákazníci Tesca si môžu vyberať spomedzi 231 projektov v 77 regiónoch z celej krajiny v kategóriách: podpora vzdelávania a rozvíjania zručností detí, podpora zdravého životného štýlu, podpora športu či kultúry. Odovzdaním svojich hlasov môžu podporiť projekty zamerané okrem iného na hipoterapiu pre deti, skrášľovanie dvorov škôl a škôlok, organizovanie rekreačných programov pre osoby so zdravotným postihnutím a uskutočňovanie informačných kampaní o zdraví.Predchádzajúce dve kolá programuuž umožnili realizáciu mnohých unikátnych projektov. Vďaka grantu vybudovali víťazné organizácie v mestách parky a záhrady, pomohli dobrovoľníkom pri rekonštrukčných prácach v starých hradoch alebo zorganizovali letný tábor s hipoterapiou pre zdravotne postihnuté deti.Počas obdobia hlasovania dostanú zákazníci po každom nákupe pri pokladni jeden žetón. Tieto žetóny môžu potom použiť na to, aby na vyčlenených miestach hlasovali za svoje obľúbené projekty, kde zároveň získajú aj ďalšie informácie o zúčastnených miestnych mimovládnych organizáciách a ich projektoch.Pre reťazec má podpora miestnych komunít veľký význam. Program, ktorý bol vyhlásený už po tretíkrát, podporuje miestne organizácie, ktorých projekty prinášajú prospech komunitám, v ktorých žijú zákazníci a zamestnanci Tesca. V prvých dvoch kolách programu zákazníci odovzdali viac ako 7,1 milióna hlasov. Zoznam zúčastnených mimovládnych organizácií, aktuálny počet hlasov, ako aj ďalšie informácie o súčasnej i predošlých edíciách programu nájdete na https://pomahame.tesco.sk/