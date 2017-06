Vybalansovanie ropného trhu prebieha podľa OPEC pomalšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júna (TASR) - Proces vybalansovania ropného trhu prebieha "pomalším tempom," než sa predpokladalo. Uviedla to dnes Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), pričom zároveň dodala, že jej vlastná produkcia zaznamenala v máji rast. Podpísali sa pod to najmä jej členovia, ktorí nie sú viazaní dohodou o znižovaní produkcie.Vo svojej najnovšej mesačnej správe ropný kartel zverejnil, že objem jeho produkcie vzrástol v máji oproti aprílu o 336.000 barelov denne na 32,14 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Potvrdili sa tak prvé odhady z konca mája, ktoré naznačili prvý rast produkcie zo strany OPEC od začiatku roka.Spôsobilo to najmä zvýšenie ťažby v Líbyi a Nigérii. Tie sú síce členmi OPEC, ale pre časté problémy s produkciou, pod ktoré sa podpísali vnútorné konflikty, boli spod dohody o obmedzovaní ťažby vyňaté. Vzrástla však aj produkcia v Iraku, ktorý tak nedodržal kvótu stanovenú v rámci dohody o limitovaní ťažby. V rámci nej by Irak mal produkovať maximálne 4,35 milióna barelov denne, v máji však jeho produkcia dosiahla denne 4,42 milióna barelov. Naopak, Angola zaznamenala najvýraznejší pokles v rámci pôvodných 13 štátov OPEC. Údaje o produkcii OPEC ešte nezahrňujú Rovníkovú Guineu, ktorá sa koncom mája stala 14. členom kartelu.OPEC zároveň oznámil, že ropné zásoby v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zaznamenali v mesiaci apríl pokles a v tomto trende by mali pokračovať aj v ďalšom období roka. Problémom sú však Spojené štáty. Produkcia na ich území pokračuje v raste, čo proces postupného vybalansovania trhu spomaľuje.