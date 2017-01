Vybavenie ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene je dobré, objekt potrebuje obnovu

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene oslávila vlani 50 rokov od svojho vzniku. Dnes ponúka pre žiakov, ale aj pedagógov, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Na snímke žiaci v počítačovej učebni. FOTO TASR - Jozef Poliak , 23. január 2017 Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene oslávila vlani 50 rokov od svojho vzniku. Dnes ponúka pre žiakov, ale aj pedagógov, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Na snímke žiaci v počítačovej učebni. FOTO TASR - Jozef Poliak , 23. január 2017 Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak

Zvolen 23. januára (TASR) - Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene ponúka žiakom, ale aj pedagógom, čo sa týka vybavenia tried, učební, dielní či telocvične, štandard začiatku 21. storočia. Čo je ale zastarané a spôsobuje užívateľom nemalé problémy, je samotný objekt školy.Budovu totiž postavili pred 50 rokmi a dodnes neprešla výraznejšou "generálkou". Nutne preto potrebuje rekonštrukciu. "To, čo dnes už veľmi cítime, je napríklad nevyhovujúci systém elektriny," hovorí riaditeľka školy Eva Balážová. Zariadenie potrebuje novú elektroinštaláciu, ktorá zodpovedá dnešným štandardom. Objekt treba aj zatepliť."Piata zéeška", ako školu takmer všetci nazývajú, napriek tomu už desaťročia láka najmä svojím vnútorným potenciálom. Ostatné roky rozvíja to, čo jej bolo dané do vienka v prvých rokoch po jej vzniku, šport a vyučovanie jazykov. "Prioritou sú jazyky," približuje riaditeľka. Angličtina sa vyučuje buď už od prvého, alebo od tretieho ročníka. Od piateho majú žiaci možnosť učiť sa ďalší jazyk (nemčina, ruština, francúzština). Jazykovú zdatnosť chlapcov a dievčat rozvíjajú aj ďalej a to zapájaním do medzinárodných projektov (SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu). Projekt partnerských škôl DOUZELAGE ponúka zase možnosť výmenných pobytov žiakov v zahraničí.Rok 2017 by mal byť pre školu rokom významných projektov. Zrealizovať by sa mala prestavba školského ihriska na multifunkčný športový stánok, ktorý poskytne zázemie nielen pre žiakov školy, ale aj všetkých športuchtivých Zvolenčanov. "Zavŕšiť by sme chceli tiež projekt Digi škola, ktorý sprístupní cez internet triedne knihy, žiacke knižky či vôbec aktuálne informácie o udalostiach v škole," dopĺňa Balážová.O ďalšiu učebňu chcú tiež rozšíriť školské dielne. "Neverili by ste, koľko detí sa chce naučiť pracovať zo základným domácim náradím," podotýka.ZŠ na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, ktorá je jednou zo siedmich v meste, dnes navštevuje približne 700 žiakov. Svoje zázemie nachádzajú v 28 triedach. Na vzdelávaní detí sa podieľa 45 učiteľov, 11 vychovávateliek v školskom klube, dve odborné zamestnankyne a 21 nepedagogických zamestnancov.