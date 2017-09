Výber daní a odvodov by sa mal v tomto roku zvýšiť o 147 miliónov eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. septembra (TASR) - Štát by mal na daniach a odvodoch vybrať v tomto roku a v nasledujúcich viac. V tomto roku by mali byť príjmy vyššie o 147 miliónov eur, v budúcom roku o 198 miliónov eur, v roku 2019 by mali vzrásť o 213 miliónov eur a v roku 2020 by mali stúpnuť o 211 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej aktualizácie daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.IFP oproti júnovej prognóze zvyšuje odhad daňových a odvodových príjmov. Vplyv na aktuálnu prognózu má pokračujúci rast trhu práce, ako aj rýchlejší rast odvodových príjmov.uviedol IFP. Oproti rozpočtu na roky 2017 až 2019 však podľa IFP dochádza len ku kozmetickej korekcii vo výške 8 až 25 miliónov eur, kde značný prepad daňových príjmov plne kompenzujú vyššie príjmy z odvodov.Vplyv na odhad daňových a odvodových príjmov má aj prijatá legislatíva. Zmeny v zákone o dani z príjmov by mali mať v budúcom roku negatívny dosah v objeme 11 miliónov eur, v roku 2019 v objeme 14 miliónov eur a v roku 2020 by mal byť negatívny vplyv v objeme 16 miliónov eur.Ide o zmeny týkajúce sa zavedenia daňového bonusu na hypotéky, zavedenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľníctvo, zavedenie samostatného odpisovania technického zhodnotenia opráv na budovách kúpeľov či zmenu týkajúcu sa uplatňovania superodpočtu výdavkov na vedu a výskum. Zákon o zdravotnej starostlivosti obsahujúci odvodovo odpočítateľnú položku má mať pozitívny vplyv na príjmy v každom roku až do 2020 v objeme 15 miliónov eur.Prekvapenie podľa štátnych analytikov nastalo vo vývoji firemnej dane.priblížil IFP. Zníženie akruálneho výnosu korporátnej dane v roku 2016 o 285 miliónov eur z júnovej prognózy preto IFP korigoval o 58 miliónov eur smerom nahor.Rastie však úspešnosť výberu dane z pridanej hodnoty (DPH).vyčíslil IFP. Pozitívny impulz z vyššej úspešnosti výberu a spotreby domácností je tlmený nižšími investíciami a medzispotrebou vlády v druhej polovici tohto roka. Prognóza na najbližšie roky však predpokladá udržanie úspešnosti výberu dane na úrovni odhadu roku 2017.Nad očakávania rastú aj sociálne a zdravotné odvody.podotkli analytici IFP.Rastúca spotreba pohonných látok zase zvyšuje výnos spotrebnej dane.dodal IFP.