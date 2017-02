Výber daní a odvodov by sa mal v tomto roku zvýšiť o 176 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: deutschebank.ge Foto: deutschebank.ge

Bratislava 15. februára (TASR) - Pozitívny vývoj na trhu práce a legislatívne zmeny by sa mali podpísať pod lepší výber daní a odvodov v najbližších rokoch. V tomto roku by mali byť príjmy vyššie o 176 miliónov eur, v budúcom roku o 129 miliónov eur a v roku 2019 o 93 miliónov eur. Vyplýva to z najnovšej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií (MF) SR.Verejné príjmy majú v najbližších rokoch rásť.priblížil IFP vo svojom komentári k daňovej prognóze.Aktualizovaný vývoj ekonomiky by mal v tomto roku pomôcť k lepšiemu výberu daní a odvodov 77 miliónov eur, v budúcom roku 91 miliónov eur a v roku 2019 by mal prispieť sumou 61 miliónov eur. Hlavným faktorom je podľa IFP vyšší rast trhu práce.konštatuje IFP.Vplyv na odhad daňových a odvodových príjmov má aj prijatá legislatíva. V tomto roku by sa tak mali príjmy verejnej správy zvýšiť o 132 miliónov eur. Zrušenie stropov na zdravotné odvody by mal mať pozitívny dosah na príjmy v objeme 90 miliónov eur a v budúcom roku 76 miliónov eur.Od roku 2018 by sa mali zrušiť daňové licencie. V roku 2018 by malo toto opatrenie mať negatívny vplyv na príjmy v objeme 83 miliónov eur a v roku 2019 o 80 miliónov eur. IFP urobil analýzu na základe individuálnych údajov daňových priznaní.vysvetlilo ministerstvo s tým, že zároveň zohľadnilo aj možnosť uplatnenia zápočtu daňovej licencie, ktorý v roku 2015 predstavoval 12 miliónov eur.Po zavedení licencií pritom zanikali najmä neaktívne spoločnosti. Ich zavedenie zároveň spôsobilo zníženie prírastkov nových firiem.priblížil IFP.Výber sociálnych a zdravotných odvodov v najbližších rokoch ovplyvní vývoj na trhu práce, zrušenie stropu pre platenie zdravotných odvodov a nižší vplyv odvodovej odpočítateľnej položky (OOP).vyčíslil IFP.Oproti novembru minulého roka MF SR zvyšuje aj odhad výnosu spotrebnej dane z minerálneho oleja. Ku koncu vlaňajška sa výber zlepšil o 7,3 milióna eur, pričom rastúca úspešnosť výberu bola tlmená pomalším rastom ekonomiky.doplnil IFP.