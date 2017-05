Výber premiéra Macronovej vlády môže ovplyvniť parlamentné voľby

Alain Juppé Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 12. mája (TASR) - Francúzsky konzervatívny politik a primátor mesta Bordeaux Alain Juppé je podľa najnovšieho sociologického prieskumu najvhodnejším kandidátom na funkciu premiéra vo vláde, ktorú zostavuje novozvolený prezident Emmanuel Macron.Vyplýva to z výskumu verejnej mienky inštitútu Odoxa pre spravodajský portál France Info. Prieskum zistil aj to, že osoba budúceho premiéra bude až pre tri štvrtiny Francúzov určujúca, ako budú hlasovať v júnových parlamentných voľbách.Účastníci prieskumu mali spomedzi desiatich navrhovaných kandidátov vybrať trojicu pre nich najprijateľnejších uchádzačov o funkciu premiéra. Spomedzi nich najviac hlasov respondentov dostal bývalý minister zahraničných vecí Alain Juppé, ktorého preferuje 26 percent opýtaných. Druhým najčastejšie vyberaným bol Francois Bayrou (22%); nasledoval Jean-Yves Le Drian (19%) a Jean-Louis Borloo (18%).Juppého ako premiéra preferujú voliči strán Republikáni (LR) a Národný front (FN). Voliči ľavice dávajú prednosť exministrovi obrany Jeanovi-Yvovi Le Drianovi a Francoisovi Bayrouovi. Sympatizanti Macronom založeného hnutia Vpred! by chceli za premiéra Le Driana, pričom Alain Juppé u nich skončil až na siedmom mieste.Meno predsedu novej francúzskej vlády by malo byť známe v pondelok 15. mája - deň po tom, ako sa Macron ujme úradu hlavy štátu.Juppé sa v primárkach konzervatívcov uchádzal o kandidatúru v prezidentských voľbách. Stranícke hlasovanie však vyhral Francois Fillon, ktorého jasné šance na víťazstvo vo voľbách zmarila aféra okolo podozrenia zo zneužívania verejných financií.