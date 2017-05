Výber prevádzkovateľa osvetlenia v Bratislave je netransparentný

Ilustračné foto. Foto: TASR - Svätopluk Písecký Foto: TASR - Svätopluk Písecký

Bratislava 10. mája (TASR) – Starostovia všetkých bratislavských mestských častí upozorňujú na nepriaznivý stav verejného osvetlenia v Bratislave a na doterajší, podľa nich, netransparentný postup pri výbere nového prevádzkovateľa osvetlenia. Primátora Bratislavy Iva Nesrovnala žiadajú, aby riešil problémy s osvetlením, zriadil odbornú komisiu pre prípravu verejného obstarávania a zvolal mimoriadne mestské zastupiteľstvo k novému prevádzkovému modelu verejného osvetlenia.Starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa a predseda Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta dnes upozornil na stav osvetlenia v Bratislave.skonštatoval. Mesto je podľa jeho slov nečinné pri preberaní osvetlenia do svojej správy a výsledkom sú neosvetlené úseky ulíc, ohrozená bezpečnosť obyvateľov či štvrte, v ktorých si občania financujú osvetlenie sami.Krúpa tvrdí, že proces výberu nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia je netransparentný. Počas viac ako dvoch rokov podľa neho magistrát nedokázal rozbehnúť proces obstarávania a nezvládnutou prípravou súťaže prehĺbil problémy mesta s osvetlením. Starostovia upozorňujú, že mesto pripravuje tender bez odbornej diskusie so starostami i mestskými poslancami.podotkol Krúpa.Starosta Petržalky a mestský poslanec Vladimír Bajan upozornil, že celá príprava musí prebehnúť riadnym dialógom.skonštatoval s tým, že budú pozorne sledovať vyhlásenú súťaž a konzultovať ju s Úradom pre verejné obstarávanie. Podľa Bajana by to mohlo zaujímať aj Najvyšší kontrolný úrad.Starostka Karlovej Vsi a mestská poslankyňa Dana Čahojová uviedla, že hlavné mesto sa v súčasnosti pripravuje na dve dôležité verejné obstarávania. Jedno sa týka osvetlenia a druhé parkovacej politiky.vysvetlila.Starostovia poukazujú aj na audit verejného osvetlenia. Hlavné mesto ho zadalo spracovať spoločnosti Deloitte Audit na základe rámcovej zmluvy.priblížil Krúpa. Starostovia vnímajú tento audit ako netransparentný. Vedenie mesta žiadajú zverejniť analýzu osvetlenia a zostaviť odbornú komisiu pre výberové konanie i vyhodnotenie tendra, kde by mali zastúpenie aj mestské časti. Taktiež chcú, aby mesto pozastavilo verejné obstarávanie na prevádzkovateľa verejného osvetlenia do prerokovania vecného obsahu touto komisiou a žiadajú zvolať mimoriadne mestské zastupiteľstvo.Verejnú súťaž na nového prevádzkovateľa verejného osvetlenia chce hlavné mesto vyhlásiť do konca tohto mesiaca. Magistrát deklaruje, že zvolil transparentný spôsob verejného obstarávania.