Výberové konanie na podpredsedov ÚRSO sa uskutoční 13. septembra

Ľubomír Jahnátek, archívne foto. Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Ľubomír Jahnátek sa rozhodol na obsadenie dvoch miest podpredsedov úradu vyhlásiť výberové konanie. To sa uskutoční 13. septembra o 9.00 h v budove úradu v Bratislave. Informoval o tom dnes ÚRSO. Termín podania písomnej žiadosti kandidátov na post podpredsedu ÚRSO spolu s požadovanými dokladmi je 8. september do 12.00 hod.zdôraznil Jahnátek.Vo výberovej komisii na posúdenie kandidátov na funkciu podpredsedu úradu budú mať okrem regulačného úradu svojich zástupcov aj Ministerstvo hospodárstva SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).Medzi požadované kvalifikačné predpoklady kandidátov patrí vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa technického, ekonomického alebo právnického zamerania a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii. Ďalšie podrobnosti o výberovom konaní nájdu uchádzači na webovom sídle ÚRSO.Zákon ukladá predsedovi úradu predložiť vláde návrh na vymenovanie podpredsedov úradu do 90 dní od svojho vymenovania.