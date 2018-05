Vyberte si ideálne kancelárie pre vaše podnikanie: Poznáme adresu, ktorej výhody vás presvedčia!

Spoločnosť BTS CARGO & HANGAR SERVICES, ktorá ponúka sklady, hangáre a kancelárie na prenájom, poskytuje svojim klientom dokonalú strategickú polohu, priestory v rozmanitej výmere a mnoho iných výhod, ktoré vás presvedčia.

Prenájom kancelárskych priestorov v lukratívnej lokalite

Na mysli nemáme centrum mesta ani pešiu zónu, oplatí sa vám pozrieť do širšieho centra mesta, do lokality, ktorá smeruje von z metropoly Slovenska. Konkrétne, areál pri letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, ktorého dispozícia vám otvára naozaj veľa možnosti. Príjemné, svetelné priestory sú umiestnené v piatich budovách v letovej alebo hospodárskej časti letiska. Čo je najlepšie, môžete si vybrať z kancelárskych priestorov rôznych veľkostí, aby si na svoje prišli malí podnikatelia ale aj veľké, prosperujúce spoločnosti.

Napojenie na diaľnicu je veľkou výhodou

Či už ste začínajúca spoločnosť alebo veľkopodnik, bude sa vám rátať skvelá strategická poloha. Jedinečné napojenie na diaľnicu len niekoľko metrov od samotných priestorov, blízkosť nákupných centier a skvelé dopravné spojenie. To sú faktory, ktoré hrajú do karát všetkým. Aj to, že cestovaním šetríte čas, lebo z letiska je „na skok“ do každej časti mesta, je pre firmu dôležitým benefitom. Novým nájomcom prenajímateľ, a to spoločnosť BTS CARGO & HANGAR SERVICES, zabezpečuje aj nepretržité 24 hodinové stráženie bezpečnostnou službou, flexibilitu samotného nájmu a dotvorenie kancelárií podľa predstáv klienta. Tomu sa povie ideálny prenájom kancelárskych priestorov! Väčšina kancelárií je pripravených k okamžitému nasťahovaniu, je len na vás, ktoré si vyberiete.