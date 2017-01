Výbor dal zelenú prísnejším pravidlám na bezúhonnosť pedagógov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 26. januára (TASR) - Nové pravidlá pre posudzovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov tak, aby aj zahladenie odsúdenia za určité trestné činy znemožňovalo ich prácu, poslanci podporujú. Členovia parlamentného školského výboru dnes jednohlasne odobrili návrh novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch od Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej (všetci SaS) a právnu normu odporučili schváliť aj v pléne.Podmienky, za akých by mali po novom pedagogickí zamestnanci preukazovať svoju bezúhonnosť, však napokon budú miernejšie, ako liberáli pôvodne zamýšľali. Zo schváleného pozmeňujúceho návrhu Branislava Gröhlinga (SaS) vyplýva, že povinnosť dokladovať svoju bezúhonnosť odpisom z registra trestov sa nebude týkať už zamestnaných pedagógov. Pôvodný návrh s tým počítal.Odpisy tak budú v prípade schválenia novely zákona povinne predkladať len záujemcovia o prácu pedagóga pri nástupe do zamestnania. "" vysvetlila Ďuriš Nicholsonová.Právna norma, ktorá sa aktuálne nachádza v druhom čítaní, je reakciou na konkrétny prípad, ktorý sa stal v bratislavskej základnej škole. Tá prijala učiteľa, ktorý spĺňal podmienky a predložil čistý výpis z registra trestov. Až po čase sa ukázalo, že učiteľ bol v minulosti súdne trestaný za zneužívanie malých chlapcov, ale keďže bol jeho zločin rokmi zahladený, vo výpise nebol uvedený.povedala Ďuriš Nicholsonová.Na základe súčasného zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch sa za bezúhonného považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom pedagogickej alebo odbornej činnosti. Bezúhonnosť sa preukazuje pred nástupom do zamestnania výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.