Výbor europarlamentu odobril dohodu CETA, otvoril cestu k ratifikácii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 24. januára (TASR) – Výbor Európskeho parlamentu (EP) pre medzinárodný obchod schválil obchodnú dohodu medzi EÚ a Kanadou známu pod skratkou CETA. Otvoril tým cestu k hlasovaniu o ratifikácii dohody v pléne EP, ktoré je naplánované na február.Dohodu CETA podporilo 25 poslancov výboru EP, 15 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. O ratifikácii dohody rozhodnú europoslanci počas februárového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Ak ju EP ratifikuje, dohoda by mohla predbežne vstúpiť do platnosti už v apríli.Na definitívnu platnosť musia obchodnú dohodu s Kanadou ratifikovať aj národné a regionálne parlamenty v členských štátoch. Po komplikovanom podpise dohody, ktorý oddialili námietky voči dohode od valónskej vlády a až po sérií ústupkov a rokovaní sa ju podarilo presvedčiť, sa očakáva hladký ratifikačný proces.CETA odstraňuje väčšinu ciel v obchodovaní s tovarom a službami medzi EÚ a Kanadou. Výnimkou sú verejné, audiovizuálne a dopravné služby a niektoré poľnohospodárske produkty, napríklad mliečne výrobky, hydina a vajcia. Osobitne ochranu požíva 140 potravín a nápojov s chráneným európskym geografickým označením, príkladom je slovenská bryndza.CETA tiež prináša jednotné pravidlá pri testovaní bezpečnosti výrobkov a potravín. O prípadných sporoch firiem so štátmi v rámci dohody by mal namiesto medzinárodnej arbitráže rozhodovať stály súd s 15 sudcami, ktorých bude menovať spoločne Únia a Kanada.