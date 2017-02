Výbor europarlamentu schválil prísnejšie pravidlá testovania vozidiel

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Brusel 9. februára (TASR) – Nové pravidlá environmentálneho a bezpečnostného testovania automobilov dnes schválil výbor Európskeho parlamentu (EP) pre vnútorný trh. Od nového a nezávislejšieho spôsobu testovania si EP sľubuje zabrániť podvodom, k akým došlo napríklad pri meraní emisií automobilov.Europoslanci odhlasovali nové typové schvaľovanie vozidiel, teda proces, ktorým úrady v členských štátoch pred uvedením na trh dokladujú, že vozidlo spĺňa environmentálne a bezpečnostné štandardy EÚ. Nové pravidlá sa týkajú zodpovedných úradov na národnej úrovni, testovacích stredísk a orgánov dohliadajúcich na trh.Výbor EP schválil, že typové schvaľovanie vozidiel a dohľad nad trhom musia byť nezávislé a financované zo štátneho rozpočtu, alebo z poplatkov uvalených na výrobcov áut, alebo kombinovane. Výsledky schvaľovania a dohľadu majú byť po novom zverejňované.Výbor navrhuje, aby každý členský štát vypracoval svoj vlastný, ktorý by schvaľovala EK. Výrobcov vozidiel chcú pokutovať až do výšky 30.000 eur na auto, ak budú falšovať výsledky testov.EP sa rozhodol zmeniť pravidlá v nadväznosti na kauzu automobilky Volkswagen, ktorá do svojich vozidiel s naftovým motorom montovala špeciálny softvér. Ten dokázal rozoznať emisný test. Softvér spôsobil, že vozidlo počas testovania vypúšťalo menej emisií, ako pri bežnej prevádzke, čo automobilke umožňovalo podvodne splniť emisné limity.O nových pravidlách bude na jednom z najbližších zasadnutí hlasovať EP a potom sa začne riadny legislatívny proces na úrovni Rady EÚ a europarlamentu.